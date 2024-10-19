الناموس لا يلدغ كل الناس.. اعرف السر وراء ذلك

كتبت- أسماء مرسي:

يتعرض الكثير من الأشخاص لـ لدغات الناموس المزعجة، بينما ينجو البعض الآخر دون أن يُصاب بأي لدغة.

فما هو السر وراء هذا الاختلاف؟

فصيلة الدم

الناموس ينجذب إلى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم "O" أكثر من فصيلة الدم "A" بمقدار الضعف، وذلك وفقا لموقع "timesofindia".

رائحة الجسم

يميل الناموس إلى بعض الروائح أكثر من غيرها، ورائحة العرق من أكثر الروائح جاذبية للبعوض، وذلك لأن عرق الإنسان يحتوي على مواد كيميائية،مثل ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك.

الحمل

ويرجع ذلك إلى أن أجسام النساء الحوامل تُفرز ثاني أكسيد الكربون، بكميات أكبر من أجسام النساء غير الحوامل.

تركيبة الجلد

الأشخاص الذين تحتوي بشرتهم على كميات أكبر من الستيرويدات أو الكوليسترول، يُعدون أكثر جاذبية للناموس.

حرارة الجسم

ينجذب الناموس أيضا إلى الأشخاص ذوي درجات حرارة الجسم المرتفعة، مثل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

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