الكركم، التوابل الذهبية الشهيرة في المطبخ الشرقي، لا يضيف نكهة مميزة فقط للأطعمة، بل يحمل فوائد صحية كبيرة للجسم بفضل مركبه الفعال الكركومين، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

فوائد مذهلة للكركم على صحة جسمك وفق "هيلث لاين".

مكافحة الالتهابات

الكركومين في الكركم يمتلك خصائص قوية تقلل الالتهابات المزمنة، مما يساعد في حماية المفاصل والعضلات وتحسين الصحة العامة.

دعم صحة القلب

تناول الكركم يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب ويقلل مخاطر الأمراض القلبية.

تعزيز صحة الدماغ

الكركم يحتوي على مركبات قد تساعد في تحفيز نمو الخلايا العصبية وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

تحسين الهضم والكبد

يساعد الكركم على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، ما يدعم عملية الهضم ويعزز وظائف الكبد في التخلص من السموم.

دعم الجهاز المناعي

خصائص الكركم المضادة للأكسدة والالتهابات تعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتحسين الاستجابة المناعية الطبيعية.