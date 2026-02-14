إعلان

5 فوائد مذهلة للكركم على صحة جسمك

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 14/02/2026

الكركم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكركم، التوابل الذهبية الشهيرة في المطبخ الشرقي، لا يضيف نكهة مميزة فقط للأطعمة، بل يحمل فوائد صحية كبيرة للجسم بفضل مركبه الفعال الكركومين، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

فوائد مذهلة للكركم على صحة جسمك وفق "هيلث لاين".

مكافحة الالتهابات

الكركومين في الكركم يمتلك خصائص قوية تقلل الالتهابات المزمنة، مما يساعد في حماية المفاصل والعضلات وتحسين الصحة العامة.

دعم صحة القلب

تناول الكركم يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب ويقلل مخاطر الأمراض القلبية.

تعزيز صحة الدماغ

الكركم يحتوي على مركبات قد تساعد في تحفيز نمو الخلايا العصبية وتقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

تحسين الهضم والكبد

يساعد الكركم على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، ما يدعم عملية الهضم ويعزز وظائف الكبد في التخلص من السموم.

دعم الجهاز المناعي

خصائص الكركم المضادة للأكسدة والالتهابات تعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتحسين الاستجابة المناعية الطبيعية.

الكركم فوائد الكركم صحة القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة
أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
أخبار مصر

أستاذ علوم سياسية: هل مجلس ترامب للسلام مشروع استثماري عقاري في غزة؟
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
مسؤولان أمريكيان يكشفان استعداد الجيش لعمليات متواصلة ضد إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولان أمريكيان يكشفان استعداد الجيش لعمليات متواصلة ضد إيران
"دوري أبطال وكونفدرالية".. مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري أبطال وكونفدرالية".. مواعيد مباريات اليوم السبت القنوات الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان