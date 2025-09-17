إعلان

5 فوائد لتناول الجرجير كل صباح على الريق

11:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الجرجير

كتبت- نرمين ضيف الله:


تناول الجرجير على الريق كل صباح يمنح الجسم دفعة قوية من الفوائد الصحية بفضل قيمته الغذائية العالية.


5 فوائد مذهلة لتناول الجرجير صباحًا على معدة فارغة وفق "هيلث لاين"


تنقية الجسم من السموم


الجرجير غني بمضادات الأكسدة والمركبات الكبريتية التي تساعد الكبد على طرد السموم من الجسم وتنشيط عملية التطهير الطبيعية.


تعزيز الهضم وصحة الجهاز الهضمي


يحتوي الجرجير على ألياف طبيعية تحسن حركة الأمعاء، وتساعد في الوقاية من الإمساك، كما يساهم في تنظيم عملية الهضم منذ بداية اليوم.


تقوية المناعة ومقاومة الأمراض


تناوله على الريق يمنح الجسم جرعة مركزة من فيتامين C، والزنك، والحديد، مما يعزز وظائف المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.


تحفيز النشاط والحيوية


الفيتامينات والمعادن الموجودة في الجرجير مثل المغنيسيوم والحديد تساعد في زيادة مستويات الطاقة، وتقليل الشعور بالإرهاق والخمول الصباحي.


دعم صحة البشرة والشعر


الجرجير يحتوي على فيتامينات A وC وE، والتي تعمل على تغذية البشرة، وتحسين نضارتها، كما يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل محتواه من الكبريت والحديد.


