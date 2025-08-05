أطعمة بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تصل إلى 60%

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Cancer Prevention Research"، أجراها باحثون من جامعتي نيوكاسل وليدز في بريطانيا أن تناول بعض المواد الغذائية اليومية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بنسبة تصل إلى 60%، وفقا لموقع "health".

النشا المقاوم.. عنصر غذائي بمفعول وقائي

تناول أطعمة غنية بـالنشا المقاوم له تأثير واضح في الحد من خطر هذه السرطانات، وتشمل هذه الأطعمة:

الموز غير الناضج.

الشوفان.

رقائق الذرة.

البطاطس المسلوقة.

الأرز والمكرونة.

خبز القمح الكامل.

الفاصوليا، العدس، البازلاء الخضراء.

والنشا المقاوم نوعًا من الكربوهيدرات الذي لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة، بل يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يغذي البكتيريا النافعة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع تكوّن مركبات ضارة تُحفّز السرطان.

أُجريت الدراسة على عينة من نحو 1000 مريض من مختلف أنحاء العالم، يعانون من متلازمة لينش، وهي حالة وراثية تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وخاصة سرطان الأمعاء في سن مبكرة.

بين عامي 1999 و2005، تلقّى نصف المشاركين 30 جرامًا من مسحوق النشا المقاوم يوميًا "ما يعادل تقريبًا تناول موزة خضراء واحدة يوميًا"، بينما تناول النصف الآخر دواءً وهميًا، دون معرفة المشاركين أو الباحثين بالمجموعة التي ينتمي إليها كل شخص.

تأثير كبير على سرطانات الجهاز الهضمي العلوي

بعد فترة متابعة طويلة استمرت بين 10 إلى 20 عاما، أظهرت النتائج أن النشا المقاوم لم يقلل من معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء، لكنه خفّض خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بنسبة تصل إلى 60%، وتشمل هذه الأنواع من السرطان:

سرطان المريء.

سرطان المعدة.

سرطان القنوات الصفراوية.

سرطان البنكرياس.

سرطان الاثني عشري.

تأثير النشا على الأحماض الصفراوية

يرجح الباحثون أن النشا المقاوم يؤثر في أيض الأحماض الصفراوية داخل الأمعاء، ما يقلل من إنتاج مركبات قد تضر الحمض النووي وتُحفّز تطور الخلايا السرطانية.

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