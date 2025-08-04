احذر.. 7 أعراض تشير إلى الإصابة بـ جلطة دموية

كتب – سيد متولي

لا تكون جلطات الدم حادة دائمًا، يتطور العديد منها بهدوء في الجسم، حتى تُسبب فجأةً مشاكل خطيرة كالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو تخثر الأوردة العميقة (DVT)، في حين أن بعض الأعراض معروفة على نطاق واسع، مثل تورم الساق أو ألم الصدر، فإن بعضها الآخر يمر مرور الكرام.

يتم تجاهل هذه العلامات الدقيقة وغير العادية باعتبارها أعراضًا أساسية، مثل التعب أو تقلصات العضلات، لكن الحقيقة هي أن اكتشاف هذه الأعراض مبكرًا قد يُحدث فرقًا كبيرًا، فيما يلي 7 أعراض غير معروفة قد تُشير إلى تكوّن جلطة دموية في مكان ما بالداخل.

سعال مفاجئ وغير مبرر

يمكن أن تُسبب جلطة دموية في الرئتين، تُعرف أيضًا باسم الانسداد الرئوي (PE)، سعالًا جافًا مفاجئًا، في بعض الحالات، قد يُصاحب السعال آثار دم خفيفة، ولكن ليس دائمًا، غالبًا ما لا يستجيب السعال للشراب أو أقراص الاستحلاب لأنه ليس مشكلة في الحلق، بل هو رئة تطلب العناية.

برودة إحدى القدمين أو اليد

عندما تشعر بأن الأخرى طبيعية يمكن أن تُضعف جلطة دموية تعيق تدفق الدم في أحد الأطراف الدورة الدموية، ما يجعل إحدى اليدين أو القدمين تشعر ببرودة غير طبيعية، بينما تشعر الأخرى بالراحة، قد يكون هذا الفرق طفيفًا، ولكنه جدير بالملاحظة، خاصةً إذا اقترن بوخز أو خدر طفيف.

تغيرات مفاجئة في الرؤية

في إحدى العينين يمكن أن تؤدي جلطة في الشرايين المغذية للعين إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في إحدى العينين، قد لا تستمر هذه الأعراض سوى بضع دقائق، ولكن حتى لو كانت قصيرة، فقد تشير إلى نوبة إقفارية عابرة (TIA)، تُعرف أيضًا باسم "السكتة الدماغية المصغرة".

التنفس المؤلم أو عدم الراحة في الكتف

يمكن أن تُسبب جلطة دموية في الرئتين ألمًا حادًا أثناء التنفس بعمق، أحيانًا، قد يمتد الألم نحو الكتف أو أعلى الظهر، ما يوهم الناس بأنه مجرد ألم عضلي، في الواقع، هو رد فعل الرئتين لانخفاض تدفق الأكسجين.

جلد أحمر وحكة في ساق واحدة دون طفح جلدي

يمكن أن تُسبب جلطة دموية متكونة في وريد عميق التهابًا في الجلد فوقها، مسببةً احمرارًا وحكةً وشعورًا بالدفء، دون ظهور أي طفح جلدي أو شرى، غالبًا ما يظهر هذا في ساق واحدة فقط، وليس في كليهما.

ألم أو ضغط غير مبرر في الفك

في بعض الحالات، قد تظهر جلطة مرتبطة بمشاكل القلب، مثل النوبة القلبية، على شكل انزعاج في الفك، وبينما يُعد ألم الصدر العلامة الشائعة، إلا أن بعض الأشخاص (وخاصةً النساء) قد تكون علامات التحذير أخف بكثير، وقد تشمل ضغطًا أو ضيقًا حول خط الفك أو الرقبة.

تورم خلف الركبة أو في منطقة الفخذ

قد تختبئ جلطات الدم في أماكن أقل وضوحًا، مثل خلف الركبة أو حتى في منطقة الحوض، إذا ظهر تورم في هذه المناطق، وخاصةً على جانب واحد، وصاحبه ثقل أو ألم خفيف، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

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