ما أضرار "فقع البثور" في مثلث الموت على الوجه؟

كشفت الدكتورة أولجا أندريانوفا طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، أن عصر البثور في منطقة "مثلث الخطر" بالوجه، والذي يشمل الأنف والشفتين، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أن كثيرين يقللون من شأن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ"المثلث الأنفي الشفوي وهي منطقة تشريحيا خطيرة في الوجه، وفقا لموقع "gazeta" الروسية.

وتابعت: "ترتبط الأوردة السطحية في الوجه بتركيب وعائي يقع في قاعدة الجمجمة. بسبب خصائص تدفق الدم في هذه المنطقة، يمكن أن تنتقل أي عدوى ناتجة عن البثور أو الالتهابات بسرعة إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل العمى أو النخر".

ولذلك، يمنع منعًا باتًا عصر البثور أو أي التهابات أخرى في الوجه، وخاصة في هذه المنطقة الحساسة.

وأشارت الطبيبة إلى أنه في حال ظهور أي أعراض مقلقة بعد عصر البثرة، مثل التورم أو الاحمرار أو الألم أو الحمى أو التنميل أو الغثيان أو الشعور بالضعف، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا. ويشمل العلاج حينها استخدام مضادات الالتهاب ووسائل لمنع انتشار العدوى.

ورغم أن احتمال حدوث مثل هذه المضاعفات الخطيرة منخفض، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الجيدة، إلا أنه من الضروري دائمًا إدراك المخاطر المحتملة وتجنّب التلاعب بهذه المنطقة. وفي حال الحاجة إلى إزالة البثرة، من الأفضل أن تُجرى العملية على يد طبيب مختص."

كما توصي الطبيبة للوقاية من ظهور البثور بالحرص على نظافة البشرة، واستخدام مستحضرات العناية المناسبة لنوعها، وإزالة كريمات الوقاية من الشمس بشكل صحيح، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي يقلل من السكريات والكربوهيدرات السريعة، التي تُسهم في تفاقم مشاكل الجلد.

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