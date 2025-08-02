5 أعراض لـ سرطان الكبد قد لا تلاحظها بسهولة.. احذرها

كتب – سيد متولي

سرطان الكبد ورم خبيث (سرطاني) يتطور في الكبد، قد يكون أوليًا، أي ينشأ في الكبد، أو ثانويًا، أي أنه انتشر من مكان آخر في الجسم إلى الكبد، ويُعد سرطان الخلايا الكبدية (HCC) النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد الأولي لدى البالغين، ومع ذلك، قد لا تكون بعض العلامات المبكرة لسرطان الكبد ملحوظة جدًا، لذا يجب الانتباه إلى هذه العلامات الخمس.

فقدان الوزن

قد يكون فقدان الوزن دون تغيير النظام الغذائي، بالإضافة إلى فقدان الشهية، من العلامات التحذيرية الأولية لسرطان الكبد، ستشعر بالشبع فور تناول كمية قليلة من الطعام، يؤثر نمو الورم على جهازك الهضمي وعمليات الأيض، ما يؤدي إلى هذا التأثير، نتيجةً لذلك، ستفقد وزنك بسرعة، حتى دون بذل أي جهد، بحسب موقع الجمعية الأمريكية للسرطان

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن

غالبًا ما تسبب المراحل المبكرة من سرطان الكبد ألمًا أو انزعاجًا، يظهر في الجزء العلوي الأيمن من البطن، قد يعاني المصابون بسرطان الكبد من ألم يمتد من الجزء العلوي الأيمن من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر. يحدث هذا لأن أعصاب الكبد تمتد إلى هذه المناطق، يجب عليك طلب العناية الطبية في حالة الشعور بألم مستمر في البطن، والذي يظهر فجأة، أو يشتد مع مرور الوقت.

يؤدي نمو الورم في الكبد إلى حدوث الألم عن طريق ضغط الكبد مع الأعضاء المجاورة لها.

اليرقان

اليرقان حالة طبية تُسبب اصفرار الجلد وبياض العين، يحدث هذا بسبب عجز الكبد عن معالجة البيليروبين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تراكمه في مجرى الدم، واصفرار الجلد، تُؤدي المراحل الأولى من سرطان الكبد إلى انسداد القنوات الصفراوية، ما يُنتج تراكم البيليروبين.

تشمل أعراض اليرقان حكة جلدية، بالإضافة إلى بول داكن وبراز شاحب اللون، بالإضافة إلى تغير اللون الأصفر، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا عند ملاحظة أدنى تغير في اللون الأصفر، ومع ذلك، يُرجى العلم أن اليرقان قد يحدث حتى بدون سرطان، ويمكن علاجه بالكامل دون آثار جانبية طويلة المدى (عادةً).

التعب والضعف العام

من علامات سرطان الكبد أيضًا التعب المستمر غير المبرر الذي يحدث أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، عندما تؤثر هذه الحالة على تنقية الدم وإنتاج البروتين، فإنها تُسبب تراكمًا سامًا يؤدي إلى إرهاق الجسم.

يعاني معظم الناس من ضعف ومرض غير مبررين قبل ظهور أعراض أخرى، إذا استمر التعب دون سبب واضح، فيجب استشارة الطبيب، مع أن هذا قد يحدث أيضًا نتيجة عوامل أخرى عديدة.

تورم البطن أو تراكم السوائل

يسبب سرطان الكبد في مراحله المبكرة أحيانًا تراكمًا للسوائل في البطن، مما يؤدي إلى تورم واضح، يحدث تراكم السوائل في منطقة البطن، المعروف باسم الاستسقاء، لأن الأورام تُسبب تلفًا في الكبد أو انسدادات تمنع تنظيم توازن السوائل.

سيُضيّق تضخم البطن عليكِ ملابسكِ وسيبدو بطنكِ أكبر، كما يحدث تراكم للسوائل في ساقيكِ وقدميكِ، استشر طبيبكِ فورًا عند ملاحظة أي تورم في هذه المناطق.

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