"جريمة".. حسام موافي يحذر من علاج السخونية بهذه الطريقة

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه "ربي زدني علما"المذاع عبر فضائية صدى البلد من علاج الحمى بهذه الطريقة.

وقال أستاذ الحالات الحرجة: "الكثير من الناس يفضلون تناول المضادات الحيوية لعلاج الحمى، ولكن هذا مفهوم خاطئ، لأن الحمى ليست مرض، بل هي عرض يشير إلى أن الجسم يقاوم عدوى أو التهاب".

وأوضح: "قد يكون سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم كسل الكبد أو نزيف المخ أو الحمى الروماتيزمية.

وتابع موافي: "علاج الحمى يختلف من شخص لآخر، لذا فإن ارتفاع درجة الحرارة يستلزم زيارة الطبيب فورا".

وأشار حسام: "علاج الحمى بالمضادات الحيوية جريمة وعادة خطيرة".

وأضاف: "المضادات الحيوية قد تكون غير مناسبة على الإطلاق لخفض حرارة الجسم المرتفعة، خاصة إذا كانت الحمى ليست ناتجة عن الإصابة بعدوى بكتيرية".

ولفت: "هذا الاعتقاد الخاطئ شائع، وقد يؤدي إلى عواقب سلبية على صحتك وعلى فعالية المضادات الحيوية نفسها".

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