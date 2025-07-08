ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوز البرازيلي؟

الجوز البرازيلي من الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية.

فيما يلي، إليكم فوائد تناول جوز البرازيل، وفقا لموقع "Times of India".

غني بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة

يتميز هذا النوع من المكسرات بكونه أغنى مصدر غذائي للسيلينيوم، وهو معدن حيوي يدعم وظائف الجسم المختلفة، ويعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي الخلايا من التلف، ويقلل الالتهاب، ويعزز جهاز المناعة لمكافحة العدوى.

دعم الغدة الدرقية

يساعد استهلاكه أيضا على حماية الغدة الدرقية وحماية أنسجتها من الأضرار التأكسدية، وبالتالي الحفاظ على وظيفتها، ويقلل من خطر الاضطرابات المرتبطة بها.

صحة القلب والأوعية الدموية

نظرا لأنه غني بالدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تخفض الكوليسترول الضار، وبالتالي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز وظائف الدماغ

تدعم مضادات الأكسدة الموجودة به، مثل السيلينيوم وحمض الإيلاجيك، الصحة الإدراكية، كما أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يحسن الحالة المزاجية والأداء المعرفي، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

إنقاص الوزن

رغم سعراته الحرارية العالية، يمكن لجوز البرازيل أن يساعد في التحكم بالوزن عند تناوله باعتدال، محتواه العالي من الألياف يعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول السعرات الحرارية الإجمالية.

تقوية المناعة والعظام

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الزنك الذي يُسهم في تقوية الجهاز المناعي، من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية الأساسية.

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