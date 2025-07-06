مكمل غذائي رخيص يمنحك فوائد التمارين الرياضية دون مجهود

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة شوانوو الطبية عن مكمل غذائي بسيط ومنخفض التكلفة قد يمنح الجسم فوائد شبيهة بتلك التي توفرها التمارين الرياضية المنتظمة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأيض والحد من الشيخوخة.

وقاد الباحثون تحقيقا علميا معمقا لمعرفة ما يحدث للجسم على المستوى الجزيئي بعد ممارسة التمارين الرياضية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووجد الباحثون أن النشاط البدني المستمر يحفز إنتاج مركب طبيعي يسمى "البيتين"، يملك خصائص مضادة للالتهاب ويسهم في تأخير الشيخوخة، حيث وصف بأنه "جزيء داخلي يُنتج بفعل التمارين المنتظمة، وله تأثيرات وقائية متعددة.

ويعرف "البيتين" بأنه مركب طبيعي موجود في أطعمة مثل الشمندر والسبانخ والحبوب الكاملة، كما يتوفر في شكل مكمل غذائي بسعر منخفض، ويستخدمه بعض الرياضيين بالفعل.

وشارك في الدراسة 13 شاب سليم، خضعوا لفحص تأثير التمرين على الجسم في فترتين: بعد تمرين حاد (جولة واحدة من الجري لمسافة 5 كم)، وبعد ممارسة الجري يوميا للمسافة نفسها على مدار عدة أسابيع.

وجمع الباحثون عينات من الدم والبراز في 3 مراحل (قبل التمرين، وبعده مباشرة، وبعد التدريب المنتظم)، ولاحظوا أن التمرين الحاد في البداية رفع مستويات الالتهاب وأحدث "فوضى أيضية"، لكن مع استمرار التمارين، بدأت المؤشرات الحيوية تشير إلى تحسن في المناعة وتنشيط الميكروبيوم المعوي وتراجع في علامات الشيخوخة الخلوية.

كما تبين أن ممارسة الرياضة تعزز إنتاج "البيتين" داخل الكلى، وهو ما يعزز تأثيره كوسيط بيولوجي طبيعي يحمي الأعضاء من التدهور المرتبط بالتقدم في السن.

وقد لاحظ الباحثون أن "البيتين" يعمل من خلال تثبيط إنزيم يعرف باسم TBK1، الذي يلعب دورا في الالتهاب وشيخوخة الأنسجة.

وللتأكد من فعالية "البيتين"، قام الباحثون بإعطائه مباشرة للفئران، فلاحظوا أن التأثير كان مماثلا تقريبا لممارسة التمارين الرياضية. فقد ساعد المركب في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف التمثيل الغذائي وتعزيز القدرات المعرفية والتنسيق الحركي، وحتى الحد من السلوكيات الشبيهة بالاكتئاب لدى الفئران الأكبر سنا.

ويأمل الباحثون في أن يتمكن "البيتين" من توفير بديل جزئي للتمارين الرياضية للأشخاص غير القادرين على ممارستها، مثل كبار السن أو ذوي الإعاقات الجسدية.

ومع ذلك، أشاروا إلى أن حجم العينة في هذه الدراسة محدود، ما يتطلب إجراء أبحاث إضافية لتأكيد سلامة المكمل وفعاليته على المدى الطويل لدى البشر، خاصة في فئات عمرية مختلفة.

وقال الدكتور ليو جوانج هوي، أحد معدي الدراسة: "تمنحنا هذه النتائج منظورا جديدا لفهم كيف يمكن استهداف وظائف الجسم بوسائل كيميائية طبيعية للوقاية من الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها".

اقرأ أيضا:

"الفاكهة المعجزة".. حل طبيعي لمشكلات النبض والرئة

لا تلاحظها بسهولة.. 5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الأظافر

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس

احذر.. تحضير "القهوة" بهذه الطريقة قد يسبب سرطان البنكرياس