انتبهي.. محيط خصركِ قد يكشف عن خطر خفي للعقم

الوزن ليس كل شيء حين يتعلق الأمر بالخصوبة، إذ كشفت دراسة حديثة أن الدهون المخزنة حول البطن – المعروفة بالدهون الحشوية – قد تكون عاملاً خفياً يزيد من خطر العقم لدى النساء، حتى في حال التمتع بمؤشر كتلة جسم طبيعي.



في بحث جديد أجراه باحثون من جامعة "قانسو للطب الصيني" وشمل نحو 1,487 امرأة من بيانات المسح الصحي الوطني في الولايات المتحدة، تبين أن محيط الخصر يمكن أن يكون مؤشرًا دقيقًا لاحتمالات العقم، بغض النظر عن الوزن العام للجسم.



وتظهر النتائج أن النساء اللواتي يمتلكن دهوناً حشوية مرتفعة في منطقة البطن، يواجهن خطرًا أعلى للإصابة بالعقم، مقارنة بغيرهن من ذوات محيط الخصر الطبيعي، حتى وإن كان مؤشر كتلة الجسم لديهن في النطاق الصحي.



العقم ليس دائماً مرتبطاً بالوزن الزائد



ووفق ما نشره موقع "نيوز ميديكال"، فإن العقم يُعرّف بعدم القدرة على الحمل بعد عام من المحاولة المنتظمة، ويؤثر على ما بين 10% إلى 15% من الأزواج حول العالم، وقد يترك آثارًا نفسية وصحية عميقة على المرأة.



ورغم أن السمنة تُعدّ أحد عوامل الخطر المعروفة للعقم، إلا أن الدراسة تسلط الضوء على أن الدهون المتراكمة داخل تجويف البطن (الدهون الحشوية) تلعب دوراً مستقلاً عن السمنة الظاهرة.



دهون البطن.. وتأثير خفي على الخصوبة



يرتبط تراكم الدهون الحشوية باضطرابات هرمونية تشمل مقاومة الإنسولين، وارتفاع هرمونات الذكورة (الأندروجين)، ما يؤدي إلى ضعف وظيفة المبيضين، ويزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، أحد أبرز مسببات العقم.



لا تهملي مقاس خصركِ



توصي الدراسة بضرورة الانتباه إلى محيط الخصر كأحد المؤشرات الصحية المهمة، خصوصًا للنساء اللاتي يخططن للحمل. فحتى في حال التمتع بوزن صحي، قد تخفي الدهون الحشوية مخاطر صحية كبيرة لا تظهر على الميزان.

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