7 إشارات صامتة تنذر بالإصابة بسرطان الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها

كتب – سيد متولي

تنشأ سرطانات الرأس والرقبة في تجويف الأنف، والجيوب الأنفية، والشفتين، والفم، والغدد اللعابية، والحلق، والحنجرة.

ووفقًا لمؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض السبعة الصامتة، فعليك طلب المساعدة الطبية فورًا.

قرحة في منطقة الفم

إذا ظهرت لديك قرحة في أي مكان بالقرب من الفم، بما في ذلك اللسان، واستمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، فعليك استشارة الطبيب، ووفقًا للدكتور جوناثان كنتلي، طبيب الأمراض الجلدية في هيئة الخدمات الصحية البريطانية بمستشفى تشيلسي وويستمنستر بلندن، يمكن أن يتطور سرطان الخلايا الحرشفية في الفم والحلق نتيجة للتدخين أو التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري، بحسب تايمز أوف إنديا.

كتلة في الرقبة

يمكن أن تتكون تكتلات في الرقبة لأسباب متعددة، مثل الضغط عليها، ومع ذلك، إذا ظهرت لديك كتلة في الرقبة ولم تختفِ بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فيجب فحصها من قبل طبيب، هذه الكتل غالبًا ما تكون غير مؤلمة، وبما أن سرطان الرقبة ينتشر عبر الغدد الليمفاوية، فقد يتسبب ذلك في تورمها وتحولها إلى كتلة.

كتلة على الشفة

يمكن أن يتطور سرطان الرأس والرقبة في أكثر من 30 منطقة من الرأس والرقبة، يبدأ حوالي 9 من كل 10 حالات سرطان في الرأس والرقبة في الخلايا الحرشفية التي تبطن الأسطح داخل الرأس والرقبة، مثل الفم والأنف والحلق، لذا، فإن ظهور كتلة على الشفة قد يكون علامة مبكرة على سرطان الشفة، وهو نوع من سرطان الرأس والرقبة، حتى لو لم تكن كتلة، فإن سماكة الشفاه المستمرة علامة لا يجب تجاهلها.

بقع داخل الفم

إذا ظهرت لديك بقعة حمراء تُسمى "الطلاوة الحمراء" في أي مكان داخل الفم، فيجب عليك استشارة الطبيب، تُعتبر هذه الآفات سرطانية، وهي أكثر عرضة للتطور إلى سرطان الفم.

التهاب اللسان

التهاب اللسان الذي لا يلتئم لأكثر من أسبوعين علامة تحذيرية لسرطان اللسان، قد يصاحبه أعراض أخرى كالألم أو النزيف أو حتى ظهور كتل، لذا انتبه جيدًا لهذه الأعراض.

ألم الحلق

يمكن أن يكون الألم في الحلق وبحة الصوت المستمرة وصعوبة متزايدة في بلع حتى أصغر الأشياء وأكثرها نعومة علامة على الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

بقعة بيضاء في الفم

يجب أيضًا تقييم ظهور بقعة بيضاء تمامًا في الفم، تُعرف باسم الطلاوة البيضاء، من قِبل الطبيب، عادةً ما تظهر هذه البقع على اللثة، أو داخل الخدين، أو اللسان، قد يكون التدخين أو مضغ التبغ سببًا لهذه الحالة، والتي قد تؤدي إلى السرطان.

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