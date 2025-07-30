8 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان العين يجب الانتباه إليها

كتب- محمود عبده:

تعتبر العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية وأهمية، إذ تمثل نافذتنا المباشرة إلى العالم من حولنا، ورغم ندرة الإصابة بسرطان العين مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، إلا أن هذا المرض قد يشكل خطرا حقيقيا على صحة العين والرؤية إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في مراحله المبكرة.

أعراض مبكرة شائعة لسرطان العين

وفقا لموقع Healthline، هناك عدة علامات مبكرة تستوجب الانتباه والفحص الطبي العاجل من قبل طبيب عيون مختص، منها:

1. عدم وضوح الرؤية أو ضعف مفاجئ في الإبصار

مثل رؤية ضبابية، صعوبة في رؤية التفاصيل الدقيقة، أو تغير في مجال الرؤية.

2. رؤية ومضات من الضوء أو أجسام طافية "ذبابة طائرة"

تظهر على شكل نقاط سوداء صغيرة أو خيوط تتحرك في مجال الرؤية.

3. بقعة داكنة تنمو على قزحية العين "الجزء الملون"

قد تكون غير مؤلمة لكن قد يلاحظ المريض تغيرا في شكل أو لون القزحية.

4. فقدان جزئي للرؤية

ويكون ذلك خصوصا في جانب معين من مجال الرؤية.

5. نتوء أو كتلة على العين أو الجفن

قد يصاحب بها احمرار، انتفاخ، أو ألم بسيط.

6. تغير في وضع أو حركة العين "حول مفاجئ"

خاصة لدى الأطفال، وهو عرض شائع للورم الأرومي الشبكي.

7. ألم في العين "نادرا"

السرطان في مراحله المبكرة غالبا لا يسبب ألما، لكن الألم قد يظهر في المراحل المتقدمة.

8. اتساع حدقة واحدة دون استجابة للضوء أو اختلاف في حجم الحدقتين

تلك علامة تنذر بوجود مشكلة داخل العين.

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