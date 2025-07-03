مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكيوي

الكيوي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أنه يوفر مجموعة من الفوائد التي تعزز صحة الجسم.

فيما يلي، إليك ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من الكيوي، وفقا لموقع "health".

صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف الموجودة في الكيوي على تحسين توازن بكتيريا الأمعاء وتنظيم حركة الأمعاء، ما يساعد على تخفيف الإمساك وإدارة حالات مثل متلازمة القولون العصبي.

مصدر ممتاز لفيتامين سي

الكيوي مصدرًا غنيًا بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يدعم جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تعزيز صحة القلب

يسهم استهلاكه في صحة القلب، ويقلل ضغط الدم، ويحسن مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، ويرفع الكوليسترول الجيد (HDL).

إنقاص الوزن

الكيوي خيارًا ممتازًا لمن يسعون لإنقاص الوزن؛ فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

حماية صحة العين

يساعد أيضا على تعزيز صحة العين وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين، بفضل احتوائه على اللوتين والزياكسانثين وفيتامين C التي تقلل أكسدة العين والالتهاب.

مؤشر جلايسيمي منخفض

يُصنف الكيوي ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري لتأثيره المحدود على مستويات السكر في الدم.

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