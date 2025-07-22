ما تأثير خفض درجة حرارة التكييف أثناء النوم؟

مع موجات الحر الشديدة، أصبح تشغيل التكييف أثناء النوم ضرورة للكثيرين بحثًا عن نوم هادئ ومريح. لكن خفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه قد يحمل مخاطر صحية خفية، وفقًا لما أشار إليه موقع Express البريطاني.



أضرار النوم في أجواء شديدة البرودة بسبب التكييف:



1. جفاف الجلد وتهيجه:

الهواء البارد يقلل من التعرق، ما يدفع الجسم لإفراز زيوت بشكل مفرط لتعويض الرطوبة المفقودة. النتيجة؟ ظهور حب الشباب، تهيج البشرة، وحتى تجاعيد مبكرة.



2. مشاكل في التنفس:

الهواء البارد والجاف يُسهّل انتقال الفيروسات، ما قد يؤدي إلى نوبات ربو أو حتى الصداع النصفي لدى البعض.



3. أعراض مزمنة على المدى الطويل:

النوم في جو بارد جدًا لفترات طويلة قد يسبب جفاف الحلق، حساسية مزمنة، انسداد الأنف، أو التهاب بالجيوب الأنفية.



4. اضطراب في وظائف الجلد:

للحفاظ على الرطوبة، تُغلق المسام تلقائيًا في الأجواء الباردة، مما يخلّ بتوازن الجلد الطبيعي ويؤثر على نضارته.



5. الشعور بالبرد والاستيقاظ المتكرر:

عندما تنخفض حرارة الجسم أكثر من اللازم أثناء النوم، قد يؤدي ذلك إلى الإحساس بالبرد والانزعاج، وبالتالي اضطرابات النوم والاستيقاظ بشكل متكرر خلال الليل.





كيف تستخدم المكيف بأمان أثناء النوم؟



• اضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة: يوصى بضبط درجة الحرارة بين 24 إلى 25 درجة مئوية لتحقيق توازن مثالي بين الراحة والسلامة.

• نظف الفلتر بانتظام: تراكم الغبار والعفن في فلتر التكييف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الهواء.

• اهتم بتهوية الغرفة: افتح النوافذ أو استخدم مروحة لعدة دقائق يوميًا لتجديد الهواء.

• اشرب كمية كافية من المياه: لتعويض الجفاف الذي قد يسببه التكييف.



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