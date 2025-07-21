أعراض غير متوقعة تكشف نقص الكالسيوم في جسمك

كتبت- شيماء مرسي

يؤدي الكالسيوم دورا حيويا في العديد من وظائف الجسم بداية من تقلص العضلات ونقل الإشارات العصبية إلى تنظيم ضربات القلب وتخثر الدم.

وغالبا ما يرتبط نقص الكالسيوم بمشكلات العظام مثل الهشاشة، ومع ذلك يوجد مجموعة من الأعراض التي قد لا تخطر ببال الكثيرين، نستعرضها لكم وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"clevelandclinic".

مشكلات عضلية

قد يعاني الشخص المصاب بنقص الكالسيوم مما يلي:

آلام عضلية وتشنجات.

ألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة.

تنميل ووخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين وحول الفم.

أعراض تظهر على الأظافر والجلد

جفاف الجلد.

أظافر جافة أو متكسرة أو هشة.

خشونة الشعر.

الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر .

الإكزيما.

التهاب جلدي قد يسبب حكة أو بقع جافة.

الصدفية.

هشاشة العظام

تخزن العظام الكالسيوم جيدا، لكنها تتطلب مستويات عالية منه للحفاظ على قوتها.

وعندما ينخفض الكالسيوم قد يصرفه الجسم من العظام، مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

ومع مرور الوقت، قد يسبب نقص الكالسيوم هشاشة العظام، وهي انخفاض في كثافة المعادن في العظام.

وقد يؤدي هذا إلى هشاشة العظام التي تسبب ترقق العظام وزيادة عرضتها للكسور بالإضافة إلى الألم ومشكلات في وضعية الجسم.

وقد يستغرق ظهور هشاشة العظام ومضاعفات نقص الكالسيوم الأخرى سنوات.

مشكلات الأسنان

تسوس الأسنان

هشاشة الأسنان

تهيج اللثة

ضعف جذور الأسنان

كما أن نقص الكالسيوم لدى الرضع قد يؤثر سلبا على نمو الأسنان.

الاكتئاب

نقص الكالسيوم قد يرتبط باضطرابات المزاج بما في ذلك الاكتئاب، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

أسباب نقص الكالسيوم

قصور جارات الدرقية

يحدث عندما لا تنتج الغدد جارات الدرقية ما يكفي من هرمون جارات الدرقية، وقد يؤدي انخفاض مستويات هرمون جارات الدرقية إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم.

وقد يصاب الشخص بقصور جارات الدرقية نتيجة اضطراب وراثي أو نتيجة استئصال واحدة أو أكثر من الغدد جارات الدرقية أو الغدة الدرقية جراحيا.

نقص فيتامين د

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، لذا فإن نقصه في الجسم قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم

وقد يحدث نقص فيتامين د بسبب اضطراب وراثي أو عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس أو عدم تناول ما يكفي منه.

الفشل الكلوي

نقص كالسيوم الدم في الفشل الكلوي المزمن يحدث بسبب زيادة مستوى الفوسفور في الدم وانخفاض إنتاج الكلى لنوع معين من فيتامين د.

التهاب البنكرياس

يعاني ما يقرب من 15% إلى 88% من الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس الحاد من نقص الكالسيوم في الدم.

بعض الاضطرابات الوراثية النادرة

الطفرات الجينية مثل متلازمة دي جورج يمكن أن تسبب نقص كالسيوم الدم.

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