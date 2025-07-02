سبب غير معروف لسرطان المريء القاتل.. احذر هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

كشفت طبيبة الباطنة البريطانية ويندي لو بريت عن سبب مفاجئ لسرطان المريء.

وقالت ويندي: "العديد من الأشخاص لا يدركون أن الارتجاع الحمضي عندما تنتقل العصارة من المعدة إلى الحلق هو عامل خطر محتمل للإصابة بسرطان المريء".

ويتشكل سرطان المريء في المريء، وهو الأنبوب الذي يحمل الطعام والشراب إلى المعدة، وعادة ما تكون أعراضه خفية.

ويعد ارتجاع المريء أحد عوامل الخطر للإصابة بهذا المرض، حيث يتسبب السائل الحمضي في إتلاف الأنسجة الحساسة في الأنبوب، مما قد يؤدي إلى تغيرات في الخلايا قد تتحول إلى سرطان.

كما إن الارتجاع الحمضي الذي يسبب مشكلات مثل حرقة المعدة يمكن أن يكون حالة خفية حيث لا يعاني ما يصل إلى ثلث المصابين به من أعراض نموذجية.

وأوضحت طبيبة الباطنة: "حوالي 60 إلى 70 % من الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء لديهم الأعراض النموذجية لحرقة المعدة وهي الإحساس بالحرقان في الصدر غالبا بعد تناول الطعام".

وهذا يعني أن حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يعانون من أعراض ولا يعرفون أنهم مصابون بهذه الحالة.

لذلك، يجب على الأشخاص معرفة العلامات الخفية لارتجاع الحمض.

وحذرت ويندي من السعال المزمن وخاصة في الليل عندما يكون الارتجاع الحمضي أسوأ.

وتابعت :"يمكن أن تكون مشكلات التنفس أيضا أحد الأعراض حيث يهيج الحمض مجاري الهواء ويؤدي إلى تفاقم حالات مثل الربو".

وأضافت: "مشكلة البلع هي أيضا أحد الأعراض غير النمطية".

وقد يلاحظ أطباء الأسنان علامات تلف الأسنان بسبب الأحماض، وتشمل العلامات اصفرار الأسنان، بالإضافة إلى التشققات وزيادة الحساسية.

ويمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي غير المعالج إلى حالة تسمى مريء باريت،

وهنا تبدأ الخلايا في الأنبوب بالتغير بشكل غير طبيعي وتصبح أكثر عرضة لخطر التحول إلى خلايا سرطانية.

ويعتبر التدخين أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، والتهاب الحلق، وخاصة عند البلع، هو علامة شائعة أخرى لهذا المرض.

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