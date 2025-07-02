تظهر قبل شهر من حدوثها.. 5 علامات تحذيرية للنوبة القلبية

كتب - سيد متولي

رغم أن النوبات القلبية قد تبدو مفاجئة، إلا أن العديد من الأشخاص تظهر عليهم أعراض في الأيام أو الأشهر التي تسبق الإصابة بها، إن إدراك هذه العلامات المحتملة قد ينقذ الأرواح، إليكم خمس علامات تحذيرية للنوبة القلبية تظهر قبل شهر من الإصابة بها.

عدم الراحة والثقل في الصدر

عدم الراحة والثقل في الصدر ألم الصدر من الأعراض الأساسية للنوبة القلبية، غالبًا ما يعاني الناس من انزعاج أو ضغط خفيف في الصدر قبل أيام أو أسابيع من النوبة القلبية، قد يبدو الألم كضغط أو امتلاء أو ثقل في الصدر، متقطع.

قد لا يكون الألم حادًا دائمًا، إذ يصفه البعض بأنه شيء يستقر على الصدر، قد ينتشر هذا الانزعاج إلى الذراعين أو الفك أو الرقبة أو الظهر.

تعب غير عادي

كثيرًا ما يشكو الناس من إرهاق غير طبيعي، فالتعب المستمر وغير المبرر علامة تحذيرية مبكرة شائعة للإصابة بنوبة قلبية، خاصةً لدى النساء.

إذا شعرتَ بتعب غير طبيعي حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فهذه علامة تحذيرية.

قد يكون هذا التعب ناتجًا عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ما يزيد من جهده، إذا شعرتَ بالإرهاق، حتى أثناء أداء المهام اليومية مثل صعود السلالم أو حمل البقالة، فمن المهم استشارة الطبيب.

ضيق في التنفس

ضيق التنفس غير المبرر، حتى أثناء ممارسة نشاط خفيف أو الراحة، قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بنوبة قلبية، يعاني الناس من صعوبة في التنفس نتيجة ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، قد يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الرئتين، ما يؤدي إلى ضيق التنفس، قد تظهر هذه الأعراض قبل أسابيع من الإصابة بنوبة قلبية، ويجب عدم تجاهلها، خاصةً إذا كانت حديثة أو متفاقمة.

خفقان القلب

يعاني الناس أيضًا من تسارع في ضربات القلب أو إيقاع غير طبيعي، قد تبدو هذه النبضات غير المنتظمة أو السريعة أو القوية وكأنها خفقان أو نبضات متقطعة في الصدر، يحدث الخفقان عندما يبذل القلب جهدًا أكبر لتعويض نقص تدفق الدم أو الأكسجين، إذا كان مصحوبًا بدوار أو إغماء أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية وشيكة.

اضطرابات النوم

من الأعراض المهمة الأخرى، والتي غالبًا ما يتجاهلها الناس، اضطرابات النوم، سواءً كانت صعوبة في النوم، أو البقاء نائمًا، أو الاستيقاظ وأنت تشعر بالقلق، يجب اعتبار هذه الاضطرابات علامات تحذيرية، الاستيقاظ وأنت تلهث لالتقاط أنفاسك، أو تعاني من تعرق ليلي، أو تعاني من أرق مستمر، إلى جانب أعراض أخرى كالتعب أو خفقان القلب، كلها علامات تحذيرية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تذكر، التوقيت مهم للغاية، من المهم التصرف فورًا، إذا شعرت بهذه الأعراض، فلا تنتظر أكثر من بضع دقائق لطلب المساعدة.

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