تدمر جسمك.. احذر تناول القهوة بهذه الطريقة في الصيف

كتبت- شيماء مرسي

شرب القهوة بإفراط في الطقس الحار قد يسبب الإصابة بالجفاف والشعور بالإنزعاج والغثيان، وذلك لأنها مدرة للبول.

هل شرب القهوة في الصيف خطير؟

بالرغم من أن شرب القهوة في الطقس الحار قد لا يعد خطيرا بطبيعته، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب الجفاف.

وتكمن المشكلة في أن القهوة مدرة للبول، مما يعني أنها تزيد من إخراج السوائل من جسمك، لذا، من المهم الانتباه لكمية القهوة التي تتناولها في الأيام الحارة، والحرص على تعويض السوائل المفقودة.

متى يصبح تناول القهوة خطر على صحتك؟

القهوة غنية بالكافيين وهو مدر خفيف للبول يحفز الكلى على إفراز المزيد من الماء، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لذا فإن تناول القهوة باعتدال مفيد للصحة، إذ يحافظ على أداء وظائفها الحيوية بكفاءة، كما يمد الجسم بالطاقة ويعوض كمية الماء الموجودة في القهوة عن آثار الكافيين المدرة للبول.

كما أن القهوة الساخنة قد ترفع درجة حرارة جسمك وتزيد من فقدان السوائل.

كيفية شرب القهوة بأمان في الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس الرطب، يزداد معدل التعرق لدى الجميع لذلك، يجب تناولها الاعتدال في تناول المشروبات التي قد تسبب الجفاف، مثل القهوة.

ورغم اختلاف قدرة كل شخص على تحمل الكافيين، يُنصح البالغون بتناول حوالي 400 ملليجرام أو أقل يوميا.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم

-شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء لكل 3-4 أكواب من القهوة.

-بالإضافة إلى شرب القهوة المعتادة، يمكنك أيضا شرب القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي المثلج أو ماء جوز الهند أو العصائر.

-إضافة الحلب إلى القهوة.

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