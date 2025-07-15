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10 نصائح لتقليل التعرق المفرط في الطقس الحار

08:00 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

تعبيرية

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مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد تعرق الجسم كوسيلة طبيعية للتبريد، لكن التعرق المفرط يسبب إزعاجا.

إليك أهم النصائح لتقليل التعرق في الأيام الحارة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

- شرب كمية كافية من الماء، حيث يساعد ذلك على تبريد الجسم وتقليل الحاجة للتعرق المفرط.

- تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة، لأنها تزيد من حرارة الجسم أثناء الهضم.

- تقليل تناول الأطعمة الحارة والكافيين، فهي تزيد من التعرق، واستبدلها بالفواكه، الخضروات الطازجة، والزبادي الغنية بالماء.

- استخدم مزيلات العرق بذكاء، ووضعها على بشرة نظيفة وجافة قبل النوم لتعطي مفعولها.

- الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

- إدارة التوتر، حيث يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم ويحفز الغدد العرقية، خاصة في اليدين والقدمين.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وذات الألوان الفاتحة التي تسمح بمرور الهواء وتعكس حرارة الشمس.

- الإقلاع عن التدخين.

- يمكن استخدام خل التفاح على المناطق المتعرقة ليلا للمساعدة في تقليل التعرق.

- يستخدم في حالات التعرق الشديد لتعطيل الإشارات العصبية التي تحفز الغدد العرقية، ويدوم مفعوله لعدة أشهر.

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