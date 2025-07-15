10 نصائح لتقليل التعرق المفرط في الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد تعرق الجسم كوسيلة طبيعية للتبريد، لكن التعرق المفرط يسبب إزعاجا.

إليك أهم النصائح لتقليل التعرق في الأيام الحارة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

- شرب كمية كافية من الماء، حيث يساعد ذلك على تبريد الجسم وتقليل الحاجة للتعرق المفرط.

- تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة، لأنها تزيد من حرارة الجسم أثناء الهضم.

- تقليل تناول الأطعمة الحارة والكافيين، فهي تزيد من التعرق، واستبدلها بالفواكه، الخضروات الطازجة، والزبادي الغنية بالماء.

- استخدم مزيلات العرق بذكاء، ووضعها على بشرة نظيفة وجافة قبل النوم لتعطي مفعولها.

- الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

- إدارة التوتر، حيث يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم ويحفز الغدد العرقية، خاصة في اليدين والقدمين.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وذات الألوان الفاتحة التي تسمح بمرور الهواء وتعكس حرارة الشمس.

- الإقلاع عن التدخين.

- يمكن استخدام خل التفاح على المناطق المتعرقة ليلا للمساعدة في تقليل التعرق.

- يستخدم في حالات التعرق الشديد لتعطيل الإشارات العصبية التي تحفز الغدد العرقية، ويدوم مفعوله لعدة أشهر.

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