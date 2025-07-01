5 أطعمة تساعدك على التخلص من التهاب المفاصل.. تناولها

آلام المفاصل مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص، لكن دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي يُحدث فرقا كبيرا.

إليك أبرز الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات والمفيدة للمفاصل، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الفعال، الذي يُعرف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدًا في تخفيف آلام المفاصل.

الزنجبيل

لا يقتصر دور الزنجبيل على كونه مُعززًا للنكهة؛ فهو يحتوي على مركبات تسهم في تقليل التورم والتيبس، خصوصًا آلام الصباح الباكر.

الخضروات الورقية

غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والفيتامينات التي تعزز مرونة المفاصل، وتحافظ على قوة العظام.

المكسرات والبذور

إن تناول القليل من اللوز، الجوز، أو بذور الكتان يوميًا يسهم في دعم صحة المفاصل، هذه الأطعمة غنية بالدهون الصحية والعناصر الغذائية التي تُقلل الالتهاب.

الأسماك الدهنية

الماكريل، السردين، والسلمون خيارات ممتازة لآلام المفاصل، هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا الدهنية المعروفة بدعم راحة المفاصل وتحسين حركتها.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية