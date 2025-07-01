التهاب البنكرياس.. إليك الأعراض والأسباب

كشف الدكتور الجراح ألكسندر جويف إلى أن الألم في الجزء العلوي من البطن هو العرض الرئيسي لالتهاب البنكرياس، ويحدث هذا الألم بعد ساعات من تناول طعام دهني، حار، أو غير صحي.

يمكن أن يتراوح الألم بين تشنجات حادة أو ألم خفيف ومستمر، ويشتكي المرضى من ألم مزعج خلال الليل، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

خطورة التشخيص المتأخر

في المراحل المبكرة، يشعر المرضى بعدم الراحة أو ألم خفيف فقط، ما يؤخر طلب المساعدة الطبية، هذا التأخير خطيرًا، حيث يمكن أن يتطور الالتهاب بسرعة.

أهمية الفحص والتشخيص

في حال ظهور أي ألم، يوصي الطبيب بإجراء فحص فوري يشمل تصوير أعضاء البطن بالموجات فوق الصوتية لتقييم البنكرياس والمرارة.

إذا وُجدت علامات التهاب البنكرياس، يجب إجراء تشخيص معمق يتضمن فحوصات دم لإنزيم الأميليز والتصوير المقطعي المحوسب.

عوامل الخطر والوقاية

أضاف الطبيب أن الأخطاء الغذائية واستهلاك الكحول هما السببان الرئيسيان لالتهاب البنكرياس، بينما الاستعداد الوراثي نادر.

الأشخاص المعرضون للخطر يشملون مرضى حصى المرارة، وارتفاع كثافة العصارة الصفراوية، أو من عانوا من نوبات سابقة من التهاب البنكرياس.

عند ظهور الأعراض الأولى، يجب استبعاد الأطعمة الدهنية والكحول فورًا من النظام الغذائي.

خطر العلاج الذاتي

رغم أن بعض الأدوية قد تخفف الألم مؤقتا، إلا أن العلاج الذاتي غير مقبول، ويجب استشارة الطبيب فورًا، حيث أن هذا المرض خطير، ويتطور ويسبب "نخر" البنكرياس في غضون أيام قليلة من ظهور الألم.

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