طبيب يحذر من هذا الأمر في العيد- يدمر قلبك ودماغك والكبد

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول "اللحمة الملبسة" في عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن طهيها بطريقة خاطئة يؤثر سلبا على أعضاء حيوية في الجسم مثل القلب والكبد والمخ.

ما هي اللحمة الملبسة؟

أوضح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح لمصراوي أن، اللحمة الملبسة هي تلك التي تحتوي على نسبة دهون عالية نسبيا، وغالبا ما تكون من الرقبة، الصدر، أو الريش، ما يمنحها مذاقا أغنى وقواما لينا.

الخطر الحقيقي لا يكمن في اللحمة نفسها:

أشار "القيعي" إلى أن المشكلة لا تكمن في اللحمة بحد ذاتها، بل في طريقة طهيها وتناولها بكميات كبيرة ودون اعتدال تكمن الخطورة في:

القلي المفرط

استخدام كميات كبيرة من السمن أو الزيوت النباتية للقلي يرفع بشدة نسبة الدهون المشبعة، ما يضر بالقلب والكبد.

الشواء على نار عالية جدا

الشواء على نر عالية أو مباشرة على الفحم دون حماية يمكن أن ينتج مركبات مسرطنة (مثل HCA و PAH) تؤثر على خلايا المخ والجهاز العصبي.

الإضافات غير الصحية

إضافة كميات كبيرة من الملح، التوابل الحارة، أو مكعبات المرقة عالية الصوديوم، يزيد من احتباس السوائل، يرهق الكبد، ويؤثر على ضغط الدم والمخ.

الكميات الكبيرة

تناول كميات ضخمة في وجبة واحدة يجهد الكبد، ويرفع الدهون الثلاثية بشكل مفاجئ، ما يؤثر على التركيز والمزاج.

كيف تتناول اللحمة الملبسة بأمان؟

- الحرص على طهيها بطرق صحية كالسلق، الشواء بحذر (بعيدا عن اللهب المباشر)، أو الطهي البطيء دون دهون زائدة.

- تقليل استخدام الملح والمكعبات المصنعة عند تحضيرها.

- تناول الخضراوات والسلطات والألياف مع الوجبة لتحقيق التوازن.

- تجنب الإفراط في الأكل، وتناول كميات صغيرة ومتوازنة.

- شرب كميات كافية من الماء وممارسة المشي بعد الأكل للمساعدة في الهضم.

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