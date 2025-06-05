3 فوائد لتناول كوب من البقول يوميا

أظهرت تجربة أن تناول كوب من البقول، الفاصوليا السوداء، أو الحمّص، يوميا وفر 3 فوائد كبرى للمرضى في مرحلة ما قبل السكري.

أول هذه الفوائد، هو الوقاية من تطور مرض السكري من النوع 2، وثانياً، خفض مستوى الكوليسترول، وثالثاً خفض الالتهابات.

وفي التجربة التي أجريت في معهد إلينوي للتكنولوجيا، شارك 72 مصاباً في مرحلة ما قبل السكري، وهي فئة عادة ما تعاني من ارتفاع الكوليسترول، والالتهابات، ما يؤثر سلباً على صحة القلب.

وتوزع المشاركون لتناول كوب يومياً إما من الفاصولياء السوداء، أو الحمّص أو الأرز، مدة 12 أسبوعاً. ووفق النتائج التي عُرضت في اجتماع للجمعية الأمريكية للتغذية في أورلاندو، فلوريدا، أدى الحمّص إلى انخفاض ملحوظ في إجمالي الكوليسترول، وبالمثل، أدت الفاصوليا السوداء إلى انخفاض مؤشرات الالتهاب في الدم.

كما أن تناول الحمض أو الفاصوليا حافظ على نسبة الجلوكوز من الانزلاق نحو مرض السكري.

وحسب "هيلث داي"، قالت الباحثة مورجان سميث: "أظهرت دراستنا فوائد تناول الفاصوليا لدى المصابين بمقدمات السكري، إنها خيار رائع للجميع"، وأضافت "يمكن استخدام هذه النتائج في الإرشادات الغذائية، أو برامج الصحة العامة التي تركز على الوقاية من أمراض القلب والسكري".

وأشار الباحثون إلى أن من السهل نسبياً استبدال الفاصوليا بمكونات أقل صحة في العديد من الوصفات، مع الحرص على خلو الفاصوليا من أي سكريات أو ملح مضاف.

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