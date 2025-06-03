صديق الكلى.. مشروب شهير يحمي الكلى من الالتهابات والتليف

كتبت- نرمين ضيف الله

الكلى من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث تقوم بتصفية السموم وتنظيم مستويات السوائل والمعادن.

لذلك، الحفاظ على صحتها أمر بالغ الأهمية، وبعض المشروبات الطبيعية تُساهم في حماية الكلى من الالتهابات والتليف.

مشروب مفيد للكلى من الالتهابات

ووفق؛ "pubMed"، "هيلث توداي"، فإن الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصةً الكاتيكينات، التي تُساعد في تقليل الالتهابات والأضرار التأكسدية في الكلى.

وتناول الشاي الأخضر يُساهم في تحسين وظائف الكلى وتقليل مخاطر الإصابة بأمراضها المزمنة.

وهناك مشروبات أخرى مفيدة للكلى تتمثل فيما يلي:

عصير الليمون درع ضد حصوات الكلى

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يُساعد في منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة حجم البول وتقليل حموضته.

ويُنصح بتناول كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة يوميًا للحفاظ على صحة الكلى.

عصير البطيخ: مرطب طبيعي للكلى

يُعتبر البطيخ من الفواكه الغنية بالماء والبوتاسيوم، مما يُساعد في تحسين تدفق البول وتقليل ضغط الدم، وبالتالي دعم صحة الكلى.

يُنصح بتناول عصير البطيخ الطازج كجزء من نظام غذائي متوازن.

ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يُساعد في الحفاظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم، وبالتالي دعم وظائف الكلى. يُفضل تناول ماء جوز الهند الطازج باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي.

عصير الرمان: مضاد أكسدة قوي للكلى

يحتوي عصير الرمان على مركبات البوليفينول، التي تُساعد في تقليل الالتهابات والأضرار التأكسدية في الكلى وتناول عصير الرمان يُساهم في تحسين وظائف الكلى وتقليل مخاطر الإصابة بأمراضها المزمنة

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