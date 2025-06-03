ما تأثير طاجن البامية باللحم الضاني على جسمك؟.. استشاري تغذية يجيب

كتبت – نرمين ضيف الله

اللحمة الضاني، بطعمها الغني ورائحتها المميزة، من أكثر أنواع اللحوم شعبية في المطابخ العربية، خاصة في الولائم والعزائم.

ومع دخولها في العديد من الوصفات، يبقى السؤال الأهم صحيًا: كيف يؤثر تناولها على الجسم، وخصوصًا عند طهيها مع خضار مثل البامية؟

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن البامية ليست مجرد مكون جانبي، بل تملك تأثيرًا غذائيًا فعّالًا يمكن أن يغيّر التأثير الصحي للحمة الضاني عند تناولها معها.

وأضافت أن اللحمة الضاني تُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين الحيواني، والحديد، وفيتامين B12، لكنها في الوقت ذاته تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتابعت: الإفراط في تناول اللحمة الضاني، خاصة عند طهيها بطرق دسمة، يؤدي إلى تراكم الدهون على جدران الشرايين، مما يرفع ضغط الدم ويجهد القلب على المدى الطويل.

في المقابل، تتميز البامية بخصائص غذائية تعزز صحة القلب والجهاز الهضمي، إذ إنها غنية بالألياف الذائبة التي تُساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين حركة الأمعاء.

كما تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تقلّل الالتهابات وتحسّن من صحة الأوعية الدموية.

وأشارت عبدالوهاب إلى أن ما يجعل البامية مميزة عند طهيها مع اللحمة الضاني، هو قدرتها الطبيعية على تقليل امتصاص الدهون الضارة بفضل لزوجتها، ما يُخفف من الآثار السلبية لتناول اللحوم الحمراء.

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