مذيب طبيعي للدهون الثلاثية.. مشروب يحمي قلبك ويعزز صحتك

مشروب الكركم، المعروف بلونه الذهبي ورائحته العطرية المميزة، من المشروبات الطبيعية التي تزداد شعبيتها يومًا بعد يوم، بفضل فوائده الصحية المتعددة، لا سيما فيما يخص صحة القلب.

فوائد مشروب الكركم لصحة القلب

يمتلك مشروب الكركم تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب بفضل مركّبه النشط “الكركمين”، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن تناول الكركم بانتظام قد يُساهم في:

• خفض مستويات الدهون الثلاثية:

أظهرت الدراسات أن الكركم قد يقلّل الدهون الثلاثية بمقدار يصل إلى 19.1 ملغ/ديسيلتر.

• تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL):

يساعد الكركم على خفض الكوليسترول الضار بمقدار 9.83 ملغ/ديسيلتر.

• رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL):

لوحظ ارتفاع بنسبة 1.9 ملغ/ديسيلتر في الكوليسترول الجيد لدى من يتناولون الكركم بانتظام.

طريقة تحضير مشروب الكركم

لتحضير هذا المشروب المفيد:

• استخدم مسحوق الكركم الطازج أو المجفف.

• امزجه مع الماء أو الحليب.

• أضف رشة من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص مادة الكركمين.

ويُنصح بتناول هذا المشروب باعتدال، ضمن نظام غذائي متوازن، للاستفادة القصوى من فوائده الصحية.

اقرأ أيضا:

فيلم رعب يتحول إلى كابوس.. انهيار سقف سينما على رؤوس المشاهدين (فيديو)

حقيقة فيديو لكنغر مسافر على طائرة.. يحمل تذكرة وينتظر بأدب

بلوجر تتعرض لموقف صادم ومرعب في منزلها.. ما القصة؟

حادث مروع.. قطار يدهس مشاة وينهي حياة شخصين في هذه الدولة

سر "دق الهون" في أذن الرضيع.. خبيرة تكشف عادة الفراعنة