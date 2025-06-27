أعراض خفية لنقص فيتامين ب في الجسم.. لا تتوقعها

كتب – سيد متولي

فيتامين ب عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في صحتنا، ومع ذلك، قد لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من هذا الفيتامين الأساسي، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، إليكم بعض العلامات الخفية لنقص فيتامين ب التي ينبغي على الجميع معرفتها.

تعب وضعف

من أكثر أعراض نقص فيتامين ب شيوعًا التعب والضعف، إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون ذلك علامة على عدم حصول جسمك على ما يكفي من فيتامين ب، بحسب تايمز أوف إنديا.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية، فإن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف نظرًا لدوره في إنتاج الطاقة في الجسم.

شحوب الجلد

من العلامات الملحوظة الأخرى لنقص فيتامين ب شحوب الجلد أو اصفراره، نقص فيتامين ب12، على وجه الخصوص، يمكن أن يُسبب انخفاضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يُؤدي إلى حالة تُعرف باسم فقر الدم الضخم الأرومات، قد يُؤدي هذا إلى شحوب الجلد أو اصفراره، بالإضافة إلى الضعف وضيق التنف، ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الدم أن نقص فيتامين ب12 سبب شائع لفقر الدم الضخم الأرومات.

وخز أو خدر

قد يكون الوخز أو التنميل في اليدين والقدمين علامةً على نقص فيتامين ب، وذلك لأن فيتامين ب12 يلعب دورًا أساسيًا في وظائف الأعصاب، وقد يؤدي نقصه إلى تلفها، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي، فإن نقص فيتامين ب12 قد يُسبب اعتلالًا عصبيًا محيطيًا، ما يؤدي إلى وخز وتنميل وفقدان الإحساس في الأطراف.

قرح الفم أو الشقوق في زوايا الفم

إذا كنت تعاني من قرح الفم أو تشققات في زوايا فمك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب، ورُبط نقص فيتامين ب2 (الريبوفلافين) وفيتامين ب3 (النياسين) بهذه الأعراض، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية أن نقص فيتامين ب2 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بقرح الفم.

تغيرات المزاج أو الاكتئاب

ارتبط نقص فيتامين ب أيضًا بتقلبات المزاج والاكتئاب، تشير الأبحاث المنشورة في مجلة "نوترينتس" إلى أن انخفاض مستويات فيتامين ب6 وفيتامين ب12 وحمض الفوليك قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، تلعب هذه الفيتامينات دورًا حاسمًا في تخليق النواقل العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، التي تنظم المزاج.

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