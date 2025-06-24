احرص عليها.. مشروبات وأطعمة تخفف خشونة المفاصل

كتبت – نرمين ضيف الله:

إذا كنت تعاني خشونة أو ألمًا في المفاصل، فقد تساعدك بعض المشروبات والأطعمة الفعالة على التخفيف من الالتهاب والتورم بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى أدوية بشكل دائم.

في التقرير التالي، يقدم لكم موقع “مصراوي” قائمة من الخيارات المناسبة، وفق ما ورد في موقعي “Eat This”، و”NDTV”، و”Cleveland Clinic”:

شاي الكركم

يُعرف الكركم بمركّبه النشط “الكركمين”، الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب، تُعدّل إشارات الألم وتقلل من تصلّب المفاصل.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل غنيّ بمركب “الجنجرول”، وهو مضاد طبيعي للالتهاب يساعد في تقليل الألم والتورم.

يُفضّل غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في ماء ساخن، ويمكن إضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة.

الشاي الأخضر

مليء بمضادات الأكسدة مثل “EGCG” التي تقلل الالتهاب وتحمي الغضاريف من التآكل.

ويُفضّل تناوله ساخنًا أو باردًا دون إضافة سكر.

عصير الكرز الحامض

يحتوي على “الأنثوسيانين”، وهي مضادات أكسدة قوية تقلل من الالتهاب ومستويات حمض اليوريك، ما يجعله مفيدًا في حالات النقرس وخشونة المفاصل.

مرق العظام

مفيد لاحتوائه على الكولاجين، الجلوكوزامين، والكوندرويتين، وهي عناصر تدعم صحة الغضاريف وتخفف الالتهاب.

ويُفضّل تناوله دافئًا، خاصة قبل النوم.

عصير الأناناس

يحتوي على إنزيم “بروميلين” الذي يساهم في تخفيف التورم وتحسين الألم المفصلي.

عصير البنجر

غنيّ بمركّب “البيتالين” والنترات، وهما يساعدان في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية.

عصير الألو فيرا

يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ويخفف من التهابات الجسم بشكل عام.

الحليب والماء

الحليب غني بالبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم، ما يدعم صحة العظام ويقلل من أعراض الخشونة.

أما الماء، فهو ضروري لترطيب المفاصل وطرد السموم وتقليل نوبات النقرس.

المكملات الغذائية ومصادر الدهون الصحية

مثل الأسماك الدهنية (كالسلمون والماكريل)، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، لاحتوائها على أحماض أوميجا‑3 والدهون الصحية التي تساعد في تقليل الالتهاب عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

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