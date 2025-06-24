ضيق التنفس.. متى يكون علامة على أمراض خطيرة؟

ضيق التنفس، أو الشعور بصعوبة في التنفس ونقص الهواء، قد يكون طبيعيًا بعد المجهود البدني، لكن ظهوره المفاجئ أو تزايد شدته دون سبب واضح يستدعي الانتباه، يشير إلى حالات مرضية خطيرة، وفقا لوكالة " فيستي. رو" الروسية.

التمييز بين ضيق التنفس القلبي والرئوي

يساعد التمييز بين ضيق التنفس المرتبط بالقلب أو الرئة في فهم طبيعة المشكلة:

ضيق التنفس القلبي:

يصاحب هذا الألم تورم في الساقين، إرهاق عام، وشعور بثقل في الصدر، ويزداد سوءًا عند الاستلقاء.

ضيق التنفس الرئوي

عادة ما يصاحبه سعال وصفير (أزيز)، وأحيانا ألم في الصدر عند الشهيق.

متى يجب استشارة الطبيب فورا؟

يجب عدم التردد في طلب المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهر ضيق التنفس بصورة مفاجئة، أو صاحبه ألم في الصدر، أو ازرقاق في الشفاه، أو ضعف شديد.

علامات ضيق التنفس الخطير

يعتبر ضيق التنفس خطيرا ويتطلب فحوصات طبية فورية في الحالات التالية، خاصةً لدى مرضى القلب والرئة المزمنين:

حدوثه أثناء الراحة أو مع أدنى جهد بدني.

ازدياده تدريجيا بمرور الوقت.

مصاحبته لـسعال مصحوب ببلغم.

بصق الدم.

ظهور وذمة (تورم).

فقدان الوزن غير المبرر.

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