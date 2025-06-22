طريقك المباشر للفشل الكلوي.. احذر طعام شائع يعشقه ملايين

كتبت- أسماء مرسي:

أصبحت الوجبات السريعة جزءا لا يتجزأ من نمط حياة الكثيرين، فهي توفر الراحة والمذاق اللذيذ، لكن الإفراط في تناولها يشكل خطرا كبيرا على الصحة، خاصة على صحة الكلى تصل إلى الفشل الكلوي.

مخاطر الوجبات السريعة على الكلى:

ارتفاع الصوديوم

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم ويُجهد الكلى، ما يضعف وظائفها ويزيد من خطر تلف الكلى على المدى الطويل.

الدهون غير الصحية

تسهم الدهون المتحولة والدهون المشبعة في الوجبات السريعة في الالتهاب والإجهاد التأكسدي بالجسم، ما يؤدي إلى تلف الكلى واختلال وظائفها، وفقا لموقع "indiatvnews".

الإفراط في السكر

تحتوي هذه الأطعمة على مشروبات وحلويات سكرية، ما يزيد من خطر زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض السكري، وكلها عوامل ضارة بصحة الكلى.

نقص العناصر الغذائية والألياف

تفتقر الوجبات السريعة عادةً إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية لوظائف الكلى السليمة، هذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى ومشكلات أخرى.

الجفاف

تحتوي أيضا على نسبة عالية من الملح ونسبة منخفضة من الماء، ما يؤدي إلى الجفاف، الذي يُرهق الكلى ويسهم في تكوين حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

السمنة

يرتبط الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة بزيادة الوزن والسمنة، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى والفشل الكلوي.

زيادة خطر الإصابة بالسكري

تعمل السعرات الحرارية والسكر العاليين في الوجبات السريعة في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي.

التأثير على الصحة العامة

لا تقتصر أضرار الوجبات السريعة على صحة الكلى فحسب، بل تزيد أيضا من خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على وظائف الكلى.

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