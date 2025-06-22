5 أطعمة ترفع ضغط الدم بصمت.. احذر تناولها

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي فهو يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويرتبط النظام الغذائي بشكل وثيق بالحفاظ على ضغط دم صحي، ولتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، يمكنك التركيز على جانبين أساسيين في طعامك: تقليل تناول الصوديوم والدهون المشبعة.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكنز أن اتباع النظام الغذائي المنخفض الصوديوم والدهون المشبعة قد يسهم في خفض ضغط الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب الحذر منها:

المخللات

تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، إذ إن حبة مخلل واحدة قد تحتوي على أكثر من ثلثي الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

زيت جوز الهند

رغم شهرته كبديل صحي، يحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة تصل إلى حوالي 90%، وهي أعلى من الزبدة (حوالي 64% دهون مشبعة) أو دهن البقر (40%)،.

الجبن القريش

غنية بالصوديوم والدهون، لذا يفضل تناولها بكميات صغيرة فقط.

الخبز

يحتوي على الصوديوم بنسب قد تكون مرتفعة، خاصة عند استخدامه في السندويشات مع الجبن واللحوم الباردة.

الوجبات الجاهزة

غالبا ما يضاف إليها الملح بكميات كبيرة، مما يزيد من محتوى الصوديوم فيها.

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