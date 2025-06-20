5 أعراض تشير إلى تلف الكبد الناتج عن السكري

كتب – سيد متولي

داء السكري حالة مزمنة يعجز فيها الجسم عن تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، وعادة ما يستمر مدى الحياة، ورغم أنه غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن السيطرة عليه بالأدوية والنظام الغذائي وممارسة الرياضة، إلا أنه إذا تُرك دون علاج، فقد يؤثر على كل عضو من أعضاء الجسم، بما في ذلك الكبد والكلى وحتى البصر.

إليك خمسة أعراض لتلف الكبد الناتج عن داء السكري، انتبه لهذه الأعراض، واحصل على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

تعب غير عادي

نشعر جميعًا ببعض التعب في نهاية يوم طويل، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، فقد يكون ذلك من أوائل علامات تلف الكبد، عندما يتلف الكبد، لا يتمكن من تصفية السموم من الدم بشكل صحيح، تتراكم هذه السموم وتجعلك تشعر بالإرهاق حتى بعد الراحة، غالبًا ما يعاني مرضى السكري من التعب لأن الكبد لا يستطيع التعامل مع الضغط الإضافي الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون.

إذا لاحظت التعب المستمر الذي لا يتحسن مع النوم، فقد يكون ذلك علامة على أن الكبد لديك لا يعمل بشكل جيد.

اصفرار الجلد والعينين

اليرقان من أبرز أعراض مشاكل الكبد، ويحدث عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنتج أثناء تحلل خلايا الدم الحمراء، في الجسم، يُعالج الكبد السليم البيليروبين ويزيله، بينما لا يستطيع الكبد التالف القيام بذلك بكفاءة، يؤدي هذا إلى اصفرار الجلد وبياض العينين.

يجب على مرضى السكري الذين يُصابون باليرقان طلب الرعاية الطبية فورًا، لأنه يُشير إلى خلل خطير في وظائف الكبد، مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن السكري ليس السبب الوحيد لليرقان، إذ يمكن أن يصيب غير المصابين بالسكري أيضًا، حتى الرضع.

ألم وتورم في البطن

قد يكون الألم أو الانزعاج في الجانب الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد، علامة على تلف الكبد، قد يلتهب الكبد أو يتضخم بسبب تراكم الدهون أو الندوب، ما يسبب ألمًا خفيفًا أو حادًا.

في المراحل المتقدمة، قد تتراكم السوائل في البطن، مسببةً تورمًا أو انتفاخًا، ويسمى هذا التورم بالاستسقاء، وهو علامة على تلف الكبد الشديد أو تليفه.

بول داكن وبراز شاحب

تغير لون البول والبراز من العلامات المهمة على وجود مشاكل في الكبد، فعندما يتضرر الكبد، يتسرب البيليروبين إلى مجرى الدم ويطرح في البول، ما يجعله أغمق من المعتاد - بني أو برتقالي أو كهرماني.

في الوقت نفسه، قد ينتج الكبد كمية أقل من العصارة الصفراوية، التي تعطي البراز لونه البني عادةً، وقد يسبب هذا برازًا شاحبًا أو بلون الطين، يشير كلا التغيرين إلى خلل في وظائف الكبد.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر

يؤثر تلف الكبد على عملية الهضم والأيض، ما يؤدي إلى فقدان الشهية، قد تشعر بالغثيان أو الشبع بسرعة، ما يقلل من كمية الطعام التي تتناولها، مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى فقدان الوزن غير المبرر وضعف العضلات.

في حالة مرض السكري، يعد هذا الأمر مثيرًا للقلق بشكل خاص، لأن سوء التغذية قد يضعف التحكم في سكر الدم ويؤثر سلبًا على الصحة العامة، ونتيجة لذلك، قد ينخفض وزنك بشكل كبير، ما يؤدي إلى الضعف والإرهاق، قد تشعر أيضًا بالتعب حتى مع أبسط التمارين، وتجد نفسك تعاني من ضيق في التنفس.

كيفية إصلاح الضرر الذي يلحق بالكبد؟

يتمتع الكبد بقدرة فائقة على التجدد والإصلاح، وفي كثير من الحالات، يمكن عكس مسار الضرر، خاصةً إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة.

تتضمن الاستراتيجية الأساسية لعكس مسار تلف الكبد القضاء على سبب الإصابة أو الحد منه بشكل كبير، على سبيل المثال، في حالات مرض الكبد الدهني الكحولي، يُعد الامتناع التام عن الكحول أمرًا بالغ الأهمية.

أما بالنسبة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، والذي غالبًا ما يرتبط بالسمنة وسوء التغذية، فإن إجراء تغييرات جوهرية في نمط الحياة أمر أساسي: إن فقدان الوزن تدريجيًا من خلال نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية (مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأسماك)، إلى جانب النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يقلل بشكل كبير من دهون الكبد والالتهابات.

نظام عذائي

تناول الأطعمة المفيدة للكبد، مثل الثوم، والجريب فروت، والبنجر، والشاي الأخضر، وزيت الزيتون، والخضروات الصليبية، والأفوكادو.

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