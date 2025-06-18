أثارت الجدل.. أم تعترف برضاعة ابنتها حتى عمر الثامنة لهذا السبب الصادم

من المعروف أن فترة الرضاعة الطبيعية تصل إلى عامين على أقصى تقدير، لكن ماذا لو علمت أن هناك أم ظلت ترضع ابنتها حتى عمر 8 سنوات؟.

وبحسب صحيفة ميرور، بدأت القصة عندما أثارت مصممة الأزياء البريطانية، كارين ميلين، الجدل بعد وصف الأمهات اللاتي يواصلن الرضاعة الطبيعية بعد ستة أشهر بأنهن "أنانيات".

وتعرضت كارين لانتقادات قوية تسببت في تقديمها اعتذار مصور، قالت فيه إنها لم تكن تقصد الإساءة وإنها آسفة لإزعاج الأمهات، لتظهر سيدة في التعليقات، وتكشف مفاجأة مفادها أنها أرضعت ابنتها حتى عمر 8 سنوات.

وقالت السيدة التي تدعي إيما هاوز تايلور، خياطة وأم لطفلين من أوكسفوردشير، 50 عاما، إنها أرضعت ابنتها "ليليا" حتى سن 8 سنوات، وطفلها "جابرييل" حتى سن 6 سنوات.

وكشفت السيدة، أن هذ الفترة غير المعتادة في الرضاعة ناتجة عن تجربة أمومة عميقة واحتياج مشترك بينها وبين أطفالها.

وقالت إيما، التي أثارت الجدل، إنها واجهت صعوبات كبيرة في البداية، من بينها مشكلات الألم أثناء الرضاعة، لكنها أصرت على الاستمرار.

وأضافت: "حصلت على الدعم من مجموعة الأمهات ومنظمة الرضاعة الطبيعية المحلية، وهو ما ساعدني في التغلب على التحديات النفسية والجسدية في الأسابيع الأولى، والرضاعة ساعدتني في تخطي اكتئاب ما بعد الولادة، وصنعت رابطا قويا مع أطفالي".

فوائد الرضاعة الطويلة

وكشفت إيما، أن الرضاعة الطويلة، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وتقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام، كما تحمي الطفل من السمنة وأمراض المناعة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السيدة، حيث رأى كثيرون أن الرضاعة حتى عمر عامين مقبولة ومنطقية وتتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

لكن إطالة فترة الرضاعة لما بعد سن المدرسة أمر غير مبرر، بل وصفه بعضهم بأنه مربك نفسيا للأطفال وتعلق غير صحي قد ينعكس سلبا على تطورهم الاجتماعي واستقلالهم.

وردا على الانتقادات، علقت: "لا شيء أناني في أن تستجيب الأم لاحتياجات طفلها الجسدية والنفسية، الأهم أن تختار كل أم ما يناسبها هي وأطفالها، دون تدخل أو أحكام مسبقة من أحد".

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