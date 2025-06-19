احذر تناول هذه الأطعمة يوميًا.. تصيبك بالتهابات الكبد

كتبت – نرمين ضيف الله

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة بشكل يومي يؤدي إلى التهابات في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الكبد الدهني غير الكحولي والتليُّف الكبدي.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم موقع “مصراوي” أبرز الأطعمة التي تُدمّر الكبد عند تناولها بشكل مستمر، وفقًا لموقعي Mayo Clinic، وMedical News Today، وHealth.

1. البطاطس المحمّرة

البطاطس المحمّرة من الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، خاصة عند قليها في زيوت تحتوي على دهون مهدرجة جزئيًا.

وتُساهم هذه الدهون في زيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد وزيادة الالتهابات.

2. الدجاج المقلي

الدجاج المقلي يُعد من المصادر الرئيسية للدهون المشبعة والمتحولة، خاصة عند استخدام زيوت غير صحية في عملية القلي.

وتناول هذه الأطعمة بشكل متكرر يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة تراكم الدهون في الكبد، مما يُسهم في تطوّر التهابات الكبد.

3. البيتزا

البيتزا، خاصة تلك المُحضّرة باستخدام زيوت نباتية مهدرجة، تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

وتُساهم هذه الدهون في زيادة الالتهابات في الكبد وتراكم الدهون فيه، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

4. البرجر الجاهز

البرجر الجاهز، بما في ذلك اللحوم المصنّعة والصلصات الجاهزة، يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

وتناول هذه الأطعمة بشكل منتظم يؤدي إلى زيادة مستويات الدهون في الكبد وزيادة الالتهابات، مما يُسهم في تطوّر أمراض الكبد.

5. تأثير الدهون المتحولة على الكبد

الدهون المتحولة، الموجودة في العديد من الأطعمة المصنّعة، تُعد من أسوأ أنواع الدهون لصحة الكبد.

تُساهم هذه الدهون في زيادة الكوليسترول الضار وتقليل الكوليسترول الجيد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد وارتفاع خطر الالتهابات.

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