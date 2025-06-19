كتبت- أسماء مرسي:

كشفت المغنية البريطانية جيسي جي مؤخرا عن تشخيصها بسرطان الثدي، عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

فيما يلي، إليكم العلامات التحذيرية التي تستدعي الانتباه تكشف الإصابة بهذا النوع من السرطان، وفقا لموقع "thehealth".

التغيرات الجسدية في الثدي:

تغيرات في الشكل أو الحجم

انتبهي لأي تورم مفاجئ، تغير في حجم الثدي، أو عدم تساو حجم الثديين.

الكتل أو التكتلات

اكتشاف أي كتلة جديدة، سواء كانت صلبة أو لينة، مؤلمة أو غير مؤلمة، هو مؤشر يستدعي الانتباه وزيارة الطبيب المختص فورا.

تغيرات الجلد

من الضروري أيضا مراقبة علامات مثل الاحمرار، على جلد الثدي.

أعراض أخرى تستدعي الانتباه:

الألم المستمر

رغم أن معظم آلام الثدي حميدة، لا تتجاهلي الألم المستمر في منطقة الثدي أو الصدر، خاصة إذا استمر طويلا أو صاحبه أعراض أخرى.

تضخم الغدد الليمفاوية

الانتباه أيضا لأي تورم أو كتل في الغدد الليمفاوية، خاصة تحت الإبطين، يشير ذلك إلى انتشار السرطان.

التعب وفقدان الوزن غير المبرر

إذا كنتِ تعانين من تعب مستمر غير مبرر أو فقدان وزن ملحوظ مصحوبا مع أي من الأعراض الأخرى المذكورة أعلاه، من الضروري استشارة الطبيب فورا.

خبيرة تكشف حقيقة فيديو مسابقة "ملكة جمال المتحولين العرب 2025"

بعد صبر طويل.. السعادة في الطريق لمواليد 3 أبراج قريبا

ليس مجرد وزن زائد.. حسام موافي يكشف سر الإصابة بالسمنة

6 أعراض تنذرك بالتهابات في جدار المعدة.. احذر

3 أعراض تخبرك بأن جسمك يعاني من نقص الحديد