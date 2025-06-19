بالصور: 5 أحجار كريمة تطرد الطاقة السلبية وتعزز روحانيّتك

كتبت – نرمين ضيف الله

هل شعرت يومًا بأنك محاط بالطاقة السلبية أو أن بصيرتك الروحية تحتاج إلى تعزيز؟ قد تكون الأحجار الروحانية هي الحل.

إليك خمسة أحجار معروفة بقدرتها على حماية الطاقة الشخصية وتعزيز الوعي الروحي، وفقًا لموقعي Tuned Crystals وPeople.

1. اللابرادوريت (Labradorite) – درع روحي وحامٍ للبصيرة

اللابرادوريت هو حجر يُعرف بقدرته على تعزيز الحدس وحماية الطاقة الشخصية.

يُقال إنه يساعد في فتح العين الثالثة، مما يعزز البصيرة الروحية. يُعد هذا الحجر مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى تطوير قدراتهم الروحية والحدسية.

2. اللازورد (Lapis Lazuli) – حجر الحكمة والوضوح الروحي

اللازورد هو حجر أزرق عميق استُخدم منذ العصور القديمة لفتح العين الثالثة وتعزيز الوعي الروحي.

يُعتقد أنه يساعد في التواصل الصادق مع الذات والآخرين، ويُعد رمزًا للحكمة والصدق.

3. الفلوريت الأرجواني (Purple Fluorite) – حجر التوازن والوضوح العقلي

الفلوريت الأرجواني يُعتبر من الأحجار القوية التي تساعد في فتح العين الثالثة وتعزيز الوعي الروحي.

يُقال إنه يساعد في التخلص من الأفكار السلبية ويُعزز التفكير الواضح.

4. الأزوريت (Azurite) – حجر الفهم الروحي والاتصال الداخلي

الأزوريت هو حجر أزرق عميق يُستخدم لفتح العين الثالثة وتعزيز الفهم الروحي.

يُعتقد أنه يعزز الاتصال الداخلي والتواصل مع الذات العليا.

5. الكوارتز الشفاف (Clear Quartz) – حجر الشفاء الشامل

الكوارتز الشفاف يُعد من الأحجار الشفائية القوية التي تُستخدم لفتح العين الثالثة وتعزيز الوعي الروحي.

يُقال إنه يساعد في تنقية الطاقة السلبية ويُعزز الاتصال بالذات العليا

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