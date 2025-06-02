كتبت- شيماء مرسي

كشفت الممثلة البريطانية كارا توينتون أنها خضعت لعملية استئصال الثديين بعد اكتشاف حملها لجين BRCA1 القاتل.

وأعلنت البالغة من العمر 41 عاما أنها خضعت لعملية استئصال الثديين وقناتي فالوب كإجراء وقائي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "سمعت عن جينات BRCA من النوع 1 و2، وباعتباري حاملة لهذا الجين فإن هذا يعني أنني معرضة لخطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.

وأضافت: "في عام 2018، عندما كانت والدتي تتلقى العلاج من سرطان المبيض، طلب مني الأطباء إجراء اختبار وراثي".

وتابعت: "في عائلتي، هناك تاريخ للإصابة بسرطان الثدي والمبيض، لكن، ولأسباب متعددة منها الصدمات المتوارثة، وبعد إجراء الاختبار تأكد الأطباء

أن كارا ووالدتها تحمل الجين".

ويؤدي وجود جين BRCA المتحور الذي تحمله أنجلينا جولي إلى زيادة كبيرة في احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي في حياتها، من 12% إلى 90%.

وتحمل واحدة من كل 800 إلى واحدة من كل 1000 امرأة طفرة في جين BRCA، مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

وكلا الجينين BRCA1 وBRCA2 ينتجان بروتينات لقمع الأورام، وعند حدوث طفرة فيهما، قد يسبب ذلك تلف في الحمض النووي، ما يزيد من احتمالية تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية.

وعادة ما تكون الطفرات موروثة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي بشكل كبير.

وعندما يكون أحد الوالدين لدى الطفل يحمل طفرة في أحد هذه الجينات، فإن لديه فرصة بنسبة 50 % لوراثة الطفرات.

وحوالي 1.3% من النساء في عموم السكان سوف يصبن بسرطان المبيض، وترتفع هذه النسبة إلى 44 % من النساء اللواتي يرثن طفرة ضارة في جين BRCA1.

والأولى عبارة عن استئصال مزدوج للثدي والثانية دراسة وقائية مكونة من جزأين وهي تجربة.

ويعتقد أن سرطان المبيض غالبا ما يبدأ في قناتي فالوب، لذلك، تعتبر إزالتهما وفحصهما أولا خطوة قد تؤدي إلى إزالة المبايض لاحقا.

وكشفت توينتون أنها بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية، قررت أن الجراحة هي الخيار الأفضل.

وتوفيت والدتها بسرطان المبيض في عام 2019، بعد أشهر من كشف الممثلة عن معاناتها من سوء الحالة الصحية.

ما هي عملية استئصال الثدي المزدوج؟

استئصال الثدي المزدوج هو إزالة كلا الثديين، وتعد طريقة لعلاج سرطان الثدي ويتم إجراؤها غالبا للنساء المعرضات لخطر كبير لعودة المرض بعد العلاج.

وقد يكون العلاج مناسبا أيضا للنساء غير القادرات على الخضوع للعلاج الإشعاعي، أو اللاتي يعانين من ورم أكبر من 5 سم، أو لديهن طفرة، مثل تلك الموجودة في جين BRCA، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وتبقى معظم المصابات في المستشفى لمدة ليلة أو ليلتين ولكنهن يتمكن من العودة إلى أنشطتهن المعتادة في غضون أربعة أسابيع.

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الألم والتورم وتراكم الدم أو السوائل في موقع الجراحة وحركة الذراع المحدودة والخدر في الصدر أو الجزء العلوي من الذراع.

وبعد الجراحة، قد ترغب بعض النساء في إعادة بناء كتلة الثدي لاستعادة مظهرها في جراحة إعادة بناء الثدي.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى علاج آخر بعد استئصال الثدي مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو الهرموني.

علامات تدل على حملك لطفرة BRCA الجينية

إصابة أحد أفراد العائلة المقربين بنوع من السرطان المرتبط بهذه الطفرة قبل بلوغه سن الخمسين.

قد يزيد تاريخ إصابة قريب لك بسرطان البروستاتا قبل سن الثمانين من خطر حملك لطفرة جينية تزيد من احتمالية إصابتك بالمرض.

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