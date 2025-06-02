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تحذير مهم.. تناول الكبدة بهذه الطريقة يسبب التسمم والوفاة

02:30 م الإثنين 02 يونيو 2025

تعبيرية

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كتبت- شيماء مرسي

الكبدة من الأطعمة التي يرتبط تناولها بعيد الأضحى المبارك، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والحديد والزنك والبروتين، ولكن تناولها بهذه الطريقة قد يسبب تسبب التسمم والوفاة مباشرة، وفق ما كشف موقع "medicalnewstoday".

الكبدة والتسمم الغذائي

تناول الكبدة نيئة يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، و ذلك لأنها قد تكون ملوثة بالبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية (E. coli) والليستيريا، والتي تسبب أعراض التسمم الغذائي مثل الإسهال والقيء والمغص الشديد وارتفاع درجة حرارة الجسم والتلبك المعوي.

الكبدة والوفاة

في بعض الحالات النادرة قد يسبب تناول الكبدة النيئة الوفاة، وذلك بفضل محتواها من النحاس.

أضرار أخرى لـ الإفراط في الكبدة

التسمم بفيتامين أ

تلف الكبد

ضغط على الدماغ

مشكلات الرؤية

تغيرات جلدية

ألم في العظام

التسمم النحاسي

فقدان خلايا الدم الحمراء

الفشل الكلوي

فشل القلب

أمراض الكبد

تلف الدماغ

فقدان خلايا الدم الحمراء

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الكبدة فوائد الكبدة التسمم تناول الكبدة نيئة أضرار الكبدة النيئة
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