المشي 100 دقيقة يوميا يحميك من هذا المرض

كشفت دراسة أجراها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن المشي لأكثر من 100 دقيقة يوميا قد يسهم في خفض خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة بنسبة 23%.

ويعد المشي هو أحد أكثر أشكال التمارين الرياضية سهولة للكثيرين، ويعرف ألم أسفل الظهر بأنه الألم الذي يستمر لمدة 3 أشهر أو أكثر خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وهذا هو التعريف الأولي له.

وبالرغم من أن الإرشادات توصي بالحفاظ على النشاط البدني لإدارة آلام أسفل الظهر المزمنة، إلا أنها لا تحدد أهدافا واضحة لعدد مرات المشي أو مدته.

وهذه النقطة، تشير إلى وجود ثغرة في التوجيهات الحالية حول كيفية استخدام المشي بشكل فعال للتخفيف من هذه الآلام، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأجرى الباحثون دراسة استطلاعية لعينة من الأشخاص لفحص ما إذا كان حجم وكثافة المشي اليومي المُستقاة من مقياس التسارع مرتبطين بخطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة.

وشملت الدراسة 11,194 شخصاً أعمارهم 20 عاماً فأكثر، ولم يُعانوا من آلام أسفل الظهر المزمنة عند بداية الدراسة، بين عامي 2017 و2019، مع متابعة من عام 2021 إلى عام 2023.

وارتُدي خلال المتابعة جهاز تسارع AX3 لمدة أسبوع لقياس حجم المشي اليومي وشدته.

المشي مسافات طويلة

وأظهر من يمشون لمدة 101-124 دقيقة يومياً بنسبة خطر ضئيلة، بينما أظهر من يمشون لمدة 125 دقيقة أو أكثر نسبة خطر أقل، كما ارتبطت كثافة المشي العالية بانخفاض الخطر.

تشير النتائج إلى أن استراتيجيات الصحة العامة التي تعزز حجم المشي قد تحقق فوائد وقائية أكثر وضوحاً من كثافة المشي لتقليل عبء آلام أسفل الظهر المزمنة.

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