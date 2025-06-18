يعشقه الملايين.. عصير شهير يخفض ضغط الدم والكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لعصير فاكهة شهير يعشقه الملايين، أن يساعد في علاج حالتين صحيتين خطيرتين، وهما ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

ومن المعروف أن إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في علاج كلتا الحالتين، فالحد من تناول الدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول، في حين أن تقليل تناول الملح يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ومع ذلك، قد يكون لمشروب واحد تأثير على كليهما، وقد سلّطت الدراسات الضوء على إمكانات عصير البرتقال كوسيلة لخفض الكوليسترول وضغط الدم.

ضغط الدم

كشفت دراسة أجريت عام 2021 ونُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن تناول عصير البرتقال، على مدى 12 أسبوعًا، يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة.

وأوضح الباحثون: "يُخفّض الهيسبيريدين الموجود في عصير البرتقال ضغط الدم الانقباضي وضغط النبض بعد تناوله بشكل متواصل، وبعد جرعة واحدة، يُعزز الاستهلاك المُستمر لعصير البرتقال المُدعّم بالهيسبيريدين تأثيره بعد الوجبة".

وأوصوا بأن "عصير البرتقال الغني بالهسبيريدين يمكن أن يكون أداة مساعدة مفيدة لإدارة ضغط الدم وضغط النبض لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى وقبل الإصابة به".

تناولت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة آريا لتصلب الشرايين عام 2013 تأثير عصير البرتقال على ضغط الدم، ووجدت أن احتساء عصير البرتقال لمدة 60 يومًا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض "ملحوظ" في مستويات ضغط الدم.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن عصير البرتقال خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، وربما كان ارتفاع محتوى الفلافونويد والبكتين والزيوت العطرية في المنتجات المركزة، مقارنةً بالعصير الطبيعي، مسؤولاً عن هذه النتيجة.

وللمساعدة في خفض ضغط الدم، عليك تنفيذ ما يلي:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام - هدفك هو ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية في الأسبوع

فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

لا تتناول الكثير من الملح - تجنب الأطعمة المالحة أو إضافة الملح إلى وجباتك

لا تشرب الكثير من الكافيين - المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تشمل القهوة والشاي والكولا

لا تدخن.

ارتفاع الكوليسترول

فيما يتعلق بإدارة الكوليسترول، سلّطت دراسة نُشرت عام 2023 في مجلة "الدهون في الصحة والأمراض" الضوء على الفوائد المحتملة لشرب كوبين من عصير البرتقال يوميًا، شملت الدراسة 129 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و66 عامًا، حيث تناول ٤١٪ منهم حوالي ٤٨٠ مل من عصير البرتقال يوميًا لمدة عام على الأقل.

وأشارت النتائج إلى أن مستويات الكوليسترول الكلي لدى شاربي عصير البرتقال بانتظام انخفضت بشكل ملحوظ بنهاية الدراسة، وكان هذا التأثير الإيجابي متسقًا بين المشاركين ذوي مستويات الكوليسترول الطبيعية والمرتفعة.

في المقابل، لم يُلاحظ من لم يشربوا عصير البرتقال يوميًا أي تحسن يُذكر، علاوة على ذلك، أشار تحليل تلوي آخر إلى أن تناول عصير البرتقال بكثرة قد يكون فعالًا في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول "الضار".

وكشف التحليل، الذي يتضمن بيانات من تسع دراسات منفصلة، عن عدم وجود تأثير كبير على مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد" في المصل.

لخفض نسبة الكوليسترول لديك، عليك ما يلي:

تناول كمية أقل من الأطعمة الدهنية

مارس المزيد من التمارين الرياضية

الإقلاع عن التدخين

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن نسبة الكوليسترول أو ضغط الدم، يجب عليك التحدث إلى طبيب.

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