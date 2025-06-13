عدو خفي في بيتك.. طعام يدمر صحة قلبك دون أن تدري

كتبت- نرمين ضيف الله:

الملح من المكونات الأساسية في العديد من الأطعمة، لكن الإفراط في استهلاكه يكون له تأثيرات سلبية على صحة القلب.

وتشير الدراسات الطبية إلى أن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في هذا التقريرنستعرض تأثيرات الملح على صحة القلب وكيفية تقليل استهلاكه للحفاظ على صحة جيدة، وفق موقع "هيلث لاين"، "ويب ميد".

تأثير الملح على صحة القلب:

ارتفاع ضغط الدم من أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، واستهلاك كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

على سبيل المثال، يُظهر تقرير من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم أن تقليل استهلاك الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

علاوة على ذلك، يُظهر تقرير من مؤسسة القلب الأمريكية أن معظم استهلاك الملح يأتي من الأطعمة المعالجة والمعبأة، وليس من إضافة الملح أثناء الطهي أو على المائدة.

ما هي أضرار الملح على صحة الجسم؟

1. رفع ضغط الدم

أهم وأخطر تأثير للملح هو رفع ضغط الدم. الصوديوم يزيد من احتباس الماء في الجسم، ما يرفع حجم الدم ويزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل رئيسي لأمراض القلب، السكتات الدماغية، والفشل الكلوي.

2. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تناول كميات كبيرة من الصوديوم مرتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما تشير دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine.

تقليل استهلاك الملح يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25%.

3. إجهاد الكلى

الكلى تعمل على التخلص من الصوديوم الزائد، ومع الوقت، يمكن أن يؤدي الحمل الزائد على الكلى إلى ضعف وظائفها، مما يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

4. زيادة خطر السكتة الدماغية

أظهرت دراسات أن الأفراد الذين يستهلكون ملحًا أكثر من الحد الموصى به لديهم خطر أكبر بنسبة 23% للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن يلتزمون بالكميات الصحية.

كيفية تقليل استهلاك الملح:

قراءة الملصقات الغذائية: تحقق من محتوى الصوديوم في الأطعمة المعبأة واختيار المنتجات منخفضة الصوديوم.

الطهي في المنزل: إعداد الوجبات في المنزل يتيح لك التحكم في كمية الملح المضافة.

استخدام الأعشاب والتوابل: استبدال الملح بالأعشاب والتوابل لإضافة نكهة للأطعمة.

الحد من الأطعمة المعالجة: تقليل استهلاك الأطعمة المعلبة والمجمدة، والتي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

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