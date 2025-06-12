علامة خفية تنذر بإصابتك بسرطان الثدي.. راقب جسمك جيدًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الثدي غالبًا ما يرتبط بظهور كتلة محسوسة، لكن في كثير من الحالات هناك علامات خفيّة تظهر قبل ذلك ينبغي الانتباه إليها.

وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين"، فإن هذه الأعراض اللاشعورية تكون مفتاح الكشف المبكر:

وتتمثل فيما يلي:

1. تغيرات في الحلمة أو الجلد حولها

انقلاب مفاجئ للحلمة، أو ظهورها مسطحة أو مقلوبة، وهي حالة تستدعي القلق إذا لم تكن موجودة منذ الولادة .

الحكة المستمرة، وتقشر الجلد، أو ظهور طفح جلدي حول الحلمة قد يكون من أعراض مرض باجيت (Paget)، وهو نوع نادر من سرطان الثدي .

2. إفراز دموي أو غير طبيعي من الحلمة

أي سائل شفاف أو ملطخ بالدم يتسرب دون ضغط مباشر يستدعي زيارة طبية فورية، لأنّه قد يدل على وجود ورم حتى قبل أن يكتشف بالماموجرام .

3. تورم غير مبرر في الثدي أو الإبط

تورم مفاجئ في الثدي، خصوصًا إذا كان مصحوبًا باحمرار أو دفء، يدل على احتمال الإصابة بسرطان التهابي، الذي يفتقد غالبًا إلى الكتلة الظاهرة .

كتلة تحت الإبط أو فوق الترقوة تشير إلى تورّط العقد اللمفاوية، وقد تكون علامة مبكرة حتى إن لم تُشعر بوجود كتلة في الثدي نفسه .

4. تغيرات في لون الجلد أو مظهره"قشر البرتقال"

ظهور نتوءات أو تكتلات في الجلد، مظهره يُشبه قشرة البرتقال، يُعرف باسم peau d’orange، وهو علامة شائعة لدى بعض الأنواع العدوانية، ولا بد من فحص طبي عاجل .

5. ألم أو دفء أو إحساس بالثقل

ألم متكرر أو شعور بالدفء في الثدي لا يزول عبر عدة أسابيع قد يكون من علامات أشكال غير تقليدية كالتهاب الثدي السرطاني.

مشكلات مثل الحكة المستمرة أو تغير ملمس الجلد أيضًا تنذر بضرورة التقييم السريري.

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