انتبه إليها.. 8 أعراض مبكرة لـ انسداد القلب

كتب – سيد متولي

لا تزال أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفي عالمنا اليوم، أصبح نمط الحياة سريعًا ومُرهقًا، وعادةً ما يتجاهل الناس صحتهم وعلامات التحذير حتى فوات الأوان.

ومن أخطر الحالات انسداد القلب، الذي يحدث عندما تضيق الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم أو تُسد بسبب تراكم اللويحات، ومع ذلك، يُعد الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية، ويؤكد الخبراء أن التعرف على الأعراض يُحدث فرقًا بين التدخل في الوقت المناسب والإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

كما وجدت دراسة بارزة نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، إن ما يقرب من ثلث مرضى النوبة القلبية لم يعانوا من ألم في الصدر، كانوا يعانون فقط من ضيق في التنفس أو تعب أو غثيان، لذا أصبح التشخيص المبكر أكثر أهمية، لا سيما للنساء وكبار السن.

إليك ثمانية علامات تحذيرية تشير إلى انسداد القلب والتي لا يجب عليك تجاهلها أبدًا إذا كنت تعاني منها، بحسب تايمز أوف إنديا.

عدم الراحة أو الألم في الصدر (الذبحة الصدرية)

يعاني معظم المصابين بانسداد القلب من انزعاج أو ألم في الصدر، قد يكون ذلك ضغطًا أو ضيقًا أو شعورًا بثقل في الصدر، وعادةً ما يحدث بسبب ممارسة الرياضة أو الإجهاد.

هذا لأن عضلة القلب لا تتلقى كمية كافية من الدم المؤكسج، عندما يزول الألم مع الراحة، قد تكون الحالة ذبحة صدرية مستقرة، ما يشير إلى تضيق الشرايين التاجية.

ضيق في التنفس

يشير ضيق التنفس، حتى مع بذل مجهود خفيف أو في حالة الراحة، إلى وجود مشكلة في دوران الدم في القلب بكفاءة، في حالة الانسدادات، يعني انخفاض تدفق الدم أن القلب لم يعد قادرًا على توفير احتياجات الجسم من الأكسجين، ما يؤدي إلى ضيق التنفس.

قد تشتد هذه الأعراض مع مرور الوقت، وهي إشارة تحذيرية مهمة لأمراض القلب الكامنة أو قصور القلب.

التعب غير المبرر

التعب المفاجئ أو الشديد أو المتفاقم الذي لا يخف مع الراحة قد يشير إلى خلل في وظائف القلب، إذا انخفض تدفق الدم إلى الجسم بسبب انسداد، فإن الأعضاء والعضلات تحصل على كمية أقل من الأكسجين، ما يؤدي إلى التعب حتى مع ممارسة الأنشطة العادية، سيؤدي تجاهل هذا العرض إلى تأخير تشخيص اضطرابات القلب المهددة للحياة.

ألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر

قد يشير الألم الممتد من الصدر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر إلى نوبة قلبية أو انسداد في الشريان التاجي، وهو عرض أكثر شيوعًا لدى النساء، وكثيرًا ما يُخلط بينه وبين الألم العضلي أو العصبي.

من المهم تحديد هذا الألم، لأنه يشير إلى نقص تروية في المناطق التي تُعصبها نفس أعصاب القلب.

التعرق دون نشاط بدني

قد يكون التعرق البارد غير المعتاد دون بذل مجهود أو التعرض للحرارة مؤشرًا على ضيق في القلب، ينشأ هذا العرض كرد فعل من الجسم نتيجة للإجهاد الناتج عن ضعف الدورة الدموية ونقص الأكسجين في القلب، يجب أن يستدعي التعرق المفرط المفاجئ، المصحوب بعلامات وأعراض أخرى، إجراء تقييم طبي عاجل لحالات القلب.

الغثيان أو الدوخة

قد يكون الدوار أو الدوار الخفيف أو الغثيان علامة على نقص الدم الواصل إلى الدماغ والأعضاء الأخرى بسبب انسداد الأوعية الدموية في القلب، عادةً ما يصاحب هذه الأعراض القيء، وقد تزداد مع النشاط.

وعندما تصاحبها آلام في الصدر أو ضيق في التنفس، فإنها تُشير بشدة إلى وجود حالة قلبية وعائية طارئة تستدعي العلاج الفوري.

عدم انتظام ضربات القلب

قد يحدث عدم انتظام ضربات القلب، مثل النبضات المتقطعة أو الخفقان أو النبض السريع، عندما يعاني القلب من نقص الأكسجين نتيجة انسداد الشرايين، قد تكون اضطرابات نظم القلب غير ضارة، ولكنها قد تُهدد الحياة أيضًا، وعادةً ما تشير إلى وجود خلل في النظام الكهربائي للقلب، يجب تقييم اضطرابات نظم القلب المستمرة أو الجديدة من قبل طبيب قلب لتجنب المضاعفات.

تورم في الساقين أو القدمين (الوذمة)

ينتج تورم الأطراف السفلية عن ضعف ضخ القلب للدم، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وهو أمر شائع الحدوث مع قصور القلب الاحتقاني، وقد ينشأ كمضاعفات لمرض الشريان التاجي المزمن، يجب متابعة الوذمة المزمنة المصاحبة لمظاهر قلبية أخرى بحرص لعلاج القلب.

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