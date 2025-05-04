عادة "قاتلة".. قد تزيد وفيات سرطان القولون بشكل صادم

كتب- أحمد الضبع:

في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الإصابة بسرطان القولون حول العالم، توصلت دراسة جديدة، أجرتها جامعة كاليفورنيا إلى أن عادة شائعة قد تفاقم خطر الوفاة بهذا المرض دون أن ينتبه لها كثيرون.

وتوصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا إلى اكتشاف مقلق حول تأثير تعاطي الحشيش على مرضى سرطان القولون.

وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 1000 مريض أن الأشخاص الذين يتعاطون الحشيش بشكل يومي قبل تشخيصهم بالمرض، معرضون لخطر أعلى للوفاة نتيجة لهذا السرطان.

ووفقًا للدراسة، فإن نسبة الوفاة بين هؤلاء المرضى خلال خمس سنوات تصل إلى 56%، مقارنة بنسبة 5% فقط بين غير المتعاطين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الذين يعانون من اضطراب تعاطي القنب، خاصة الذين يتعاطون الحشيش بشكل منتظم، يكونون معرضين لخطر الوفاة بمعدل يصل إلى 24 ضعفًا مقارنة بأولئك الذين لا يتعاطون هذه المادة، وهو ما يعد اكتشافًا صادمًا يتناقض مع المفهوم السائد بأن الحشيش قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان.

وعلق الدكتور هشام فريد، أستاذ طب الأورام والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، على نتائج الدراسة، قائلًا: "النتائج التي توصلت إليها الدراسة تؤكد أن الحشيش ليس فقط يساهم في زيادة التهابات القولون، بل يضعف أيضًا الجهاز المناعي ويؤثر سلبًا على الخلايا المناعية المسؤولة عن محاربة السرطان، ما يصعّب على المرضى التفاعل مع العلاجات الطبية المطلوبة".

وأضاف "فريد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المركب النشط في الحشيش، THC، قد يثبط وظيفة الخلايا التائية التي تلعب دورًا حيويًا في مقاومة الخلايا السرطانية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تستدعي إعادة النظر في الاعتقاد الشائع بأن القنب له خصائص طبية علاجية. وأكد على ضرورة توعية المرضى، خصوصًا بين الشباب، بالمخاطر التي قد تنجم عن تعاطي الحشيش، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان.

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