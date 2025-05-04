قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي يصدرها جسمك أن تكشف الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، والتي تعرف بـ"القاتل الصامت" لأنها قد تتفاقم تدريجيًا دون أعراض واضحة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن التعرف على العلامات المبكرة يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة تهدد قلبك وحياتك، وتتمثل في:

خفقان القلب

عندما يتعرض القلب لضغط، أو يعاني من عدم انتظام ضرباته، يحدث الخفقان، وإذا كان متكررا، فيجب طلب المشورة الطبية، وقد يقترح الطبيب مراقبة القلب أو إجراء فحوصات تشخيصية أخرى لفهم السبب.

الدوخة عند الوقوف

الدوخة عند الوقوف تحدث عندما لا يتدفق الدم بكفاءة إلى الدماغ، بسبب مشكلات في القلب، وإذا استمر الأمر، يجب زيارة الطبيب لمعرفة علاقة المشكلة بأمراض القلب.

ألم الصدر

يحدث عندما لا يتلقى القلب كمية كافية من الأكسجين بسبب انسداد الشرايين، وحال الشعور بضيق في الصدر، يجب طلب الحصول على رعاية طبية فورية.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب قد يحدث بسبب التوتر أو القلق أو الرجفان الأذينى، لكن إذا حدثت المشكلة باستمرار مصحوبة بدوار أو إغماء، فيجب استشارة الطبيب.

ضيق التنفس

عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، يسبب ضيق التنفس والذي قد يحدث بسبب قصور القلب، وإذا كان متكررا، فمن الضرورى إجراء فحص للقلب.

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