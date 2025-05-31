بعد الفيديو المثير للجدل.. كيف تفرق بين العسل الأصلى والمغشوش؟

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بين المستهلكين، إذ زعم ناشروه أن جميع أنواع العسل المتوفرة في الأسواق مغشوشة، ما أثار مخاوف لدى كثيرين حول جودة المنتج الذي ينظر إليه كخيار صحي أساسي.

لكن الدكتور فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، ردّ في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة عبر شاشة "النهار"، مؤكدا أن الأرقام والاختبارات التي عرضها ناشرو الفيديو غير دقيقة، محذرا من أن مثل هذه الادعاءات تهدد صناعة ضخمة يعمل بها آلاف الأسر المصرية.

كيف تفرق بين العسل الأصلي والمزيف؟

وفي ظل الجدل الدائر، يستعرض "مصراوي" طريقة التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش، لمساعدة المستهلكين على حماية أنفسهم من المنتجات المخادعة، وفقا لموقع "نيوتري هيلث".

اللزوجة

العسل النقي لا يكون لزجًا عند فركه بالأصابع، بينما العسل المغشوش يظهر لزجا بسبب المحليات المضافة.

السمك

الأصلي سميك ويتحرك ببطء داخل البرطمان، أما المغشوش فيكون خفيفًا ويتحرك بسرعة.

الطعم

النقي يزول طعمه بسرعة، بينما يبقى طعم المغشوش طويلا بسبب السكريات.

الرائحة

الأصلي تفوح منه رائحة الزهور، بينما المزيف غالبا بلا رائحة أو بحموضة صناعية.

التسخين

العسل الأصلي يتحول إلى كراميل بلا رغوة، فيما يصدر المغشوش فقاعات ورغوة.

الذوبان في الماء

النقي يتكتل في قاع الماء ولا يذوب سريعًا، بينما المغشوش يذوب بسرعة.

اختبار الخبز

الأصلي يجعل الخبز صلبا، أما المغشوش فيرطبه.

الشوائب

وجود حبوب اللقاح وجزيئات دقيقة في الأصلي، بينما المغشوش يبدو صافيا تماما.

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