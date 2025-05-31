6 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة.. خطرها كبير على صحتك

كتبت- نورهان ربيع

كثير منا يبدأ يومه بتناول أطعمة ومشروبات يعتقد أنها عادية، لكنها في الحقيقة قد تسبب ضررًا كبيرًا إذا استُهلكت على معدة فارغة.

هذه الأطعمة قد تُهيّج المعدة، تُربك عملية الهضم، أو حتى ترفع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. ليس كل طعام يصلح لكل وقت.

في السطور التالية نرصد لك أبرز الأطعمة التي يجب تجنّبها تمامًا صباحًا على الريق، وفقًا لما ذكره موقع Onlymyhealth.

1- الحمضيات

على الرغم من أن الحمضيات، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، إلا أنها ليست الخيار الأمثل على معدة فارغة، فالحموضة العالية لهذه الفواكه قد تُهيّج بطانة المعدة، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين لارتجاع المريء أو التهاب المعدة.

2- الأطعمة الحارة

يمكن أن تُسبب الأطعمة الحارة ألمًا في المعدة، وتهيجًا، وارتجاعًا حمضيًا، وذلك عند تناولها على معدة فارغة، وقد أشارت دراسة نُشرت على موقع PubMed إلى أن الكابسيسين، وهو المركب المسؤول عن حرارة الفلفل الحار، يُمكن أن يُؤخر إفراغ المعدة؛ وهي العملية التي يخرج بها الطعام والسوائل المهضومة جزئيًا من المعدة إلى الاثني عشر لمزيد من الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

3- الأطعمة والمشروبات السكرية

يمكن للحلويات، بما في ذلك المعجنات وعصائر الفاكهة، وحتى الحبوب السكرية، أن ترفع مستويات السكر في الدم عند تناولها على معدة فارغة، إذ أنه وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى إفراز سريع للأنسولين، مما يُحفز ارتفاعًا أوليًا في الطاقة يتبعه انخفاض حاد، وذلك يمكن أن يزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، مما قد يؤثر على وزنك وصحتك العامة.

4- الخضراوات النيئة

الخضراوات غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ولكن قد يصعب هضمها عند تناولها على معدة فارغة، وذلك لأن ارتفاع نسبة الألياف والسليلوز فيها قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات واضطرابات البطن.

5- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية الباردة قد تسبب عسر هضم إذا تم تناولها على معدة فارغة، كما أن درجات الحرارة الباردة قد تؤخر عملية الهضم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتقلصات وعدم الراحة.

6- القهوة

الكافيين الموجود في القهوة يُحفّز إنتاج الحمض، مما قد يُهيّج بطانة المعدة ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، خاصةً لدى الأشخاص الحساسين.

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