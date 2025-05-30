قلبك في خطر.. احذر 5 علامات خفية لارتفاع ضغط الدم

كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة قد تسبب الإصابة بأمراض مزمنة مثل: النوبات القلبية والسكتات الدماغية، زقد يصل الأمر إلى الوفاة، إذا حدثت مضاعفات، خاصة أن الأعراض قد تكون غامضة.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يرتفع الضغط داخل الأوعية الدموية باستمرار، ما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، مسببا أضرارًا بالغة للأعضاء الحيوية، بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والعينين، لذا من المهم التعرف على الأعراض الخفية لهذه الحالة، بحسب موقع هيلث.

ألم الصدر

مشكلة أخرى قد تكشف ارتفاع ضغط الدم هي ألم الصدر الخفيف والمتكرر، والذي يحدث بسبب إجهاد القلب، وهي علامة لا يجب تجاهلها، لأنها قد تشير إلى خطر الإصابة بالذبحة الصدرية أو حتى نوبة قلبية.

الصداع المتكرر المستمر

الصداع المتكرر المستمر أو الشديد ، خاصة في الصباح، علامة على ارتفاع ضغط الدم، ويحدث بسبب التأثير على الأوعية الدموية في الدماغ.

نزيف الأنف المتكرر

نزيف الأنف المتكرر قد يكون ناتجا عن ارتفاع ضغط الدم، وهو علامة تحتاج إلى استشارة طبيب.

ضيق التنفس

الشعور بضيق التنفس أثناء القيام بأنشطة مثل: المشي أو صعود السلالم، فقد يشير ذلك إلى أن ارتفاع ضغط الدم الذي يهدد قلبك أو رئتيك، وهذا مؤشر على أن جسمك قد لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

عدم وضوح الرؤية

ارتفاع ضغط الدم قد يسبب عدم وضوح الرؤية، إذ يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في العينين، وقد تصل المضاعفات في الحالات الشديدة، إلى اعتلال الشبكية.

نصائح مهمة لمنع ارتفاع ضغط الدم

الحفاظ على نظام غذائي صحي.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب التدخين.

إدارة التوتر بشكل فعال.

تناول الأدوية.

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