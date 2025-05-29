هذا ما يحدث للكبد والكلى عند تناول كوب من عصير البرقوق

كتبت- نرمين ضيف الله



عصير البرقوق من المشروبات الصيفية المنعشة التي تحمل في طياتها فوائد صحية متعددة، خاصة للكبد والكلى.

فوائد عصير البرقوق للكبد

يحتوي عصير البرقوق على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم في حماية خلايا الكبد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وفق "ويب ميد".

تناول عصير البرقوق يمكن أن يُحسن وظائف الكبد ويُقلل من مستويات الإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد، مما يعزز من صحة الكبد بشكل عام.

فوائد عصير البرقوق للكلى

يُعتبر عصير البرقوق مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد في التخلص من السموم والفضلات من الجسم.

كما يُساهم في تقليل خطر تكون حصوات الكلى من خلال تحسين تدفق البول وتقليل تراكم المعادن في الكلى.

على الرغم من فوائده، يجب تناول عصير البرقوق باعتدال، الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الإسهال أو الانتفاخ.

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